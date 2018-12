Para Cresto, será presidente “Cristina o alguien a quien ella apoye”

El intendente de Concordia dijo que “si los números le dan” irá por la reelección. Habló de Solanas, de Giano, y de Bordet que, según dijo, “hizo muchas cosas más por conveniencia de los entrerrianos que por convicción propia”.

En extenso reportaje, el miércoles, en Radio Ciudadana (Vení que te cuento), el intendente de Concordia, Enrique Cresto, dejó varias definiciones políticas que publica Diario Junio.

Apostó que el 2019 será para Cristina Fernández o para el dirigente que ella apoye.

Con relación a quien aparece en Entre Ríos como eventual candidato por el kirchnerismo, Julio Solanas, Cresto apuntó a la necesidad de la unidad en el peronismo: “Nosotros la estrategia política la hemos hablado con el Gobernador. En Concordia vamos a bregar porque se genere la unidad. Tenemos que pensar que el Gobernador ya hizo un acto, lanzó su candidatura, nosotros en cambio aquí no hemos hecho nada al respecto, pero vamos a trabajar por un proyecto político que contenga a todos”.

“Creo sinceramente que Gustavo Bordet con Solanas pueden trabajar juntos, se puede dar la unidad. Alberto Fernández está pregonando eso”, remarcó el intendente y aseguró que “tienen una excelente relación”. “A Solanas lo conozco desde hace años (fue su compañero de fórmula en 2007, con la Lista 100). Es un hombre de convicciones, coherente, nadie le puede reprochar absolutamente nada. Es una persona muy transparente, honesta, realmente creo que Solanas tiene muchos valores y es bueno tenerlo dentro de un proyecto”, manifestó Cresto que, por otro lado, apostó que en una interna “Solanas no tiene chances con Bordet, pero si se diera y quedara fuera de un proyecto político, sería una lástima. Yo estoy trabajando para que esa unidad se dé”, insistió.

No obvió sostener la caracterización de su gobierno desde un perfil K: “A nuestro gobierno en Concordia lo puede mirar el defensor más acérrimo de lo que fueron los gobiernos de Néstor y Cristina y no pueden plantear ninguna cuestión que no tenga que ver con una política inclusiva; de trabajar con los sectores más necesitados; tratando de morigerar todas las asimetrías que se generan desde lo nacional. Cualquiera puede observar un trabajo social muy fuerte. El nuestro es un gobierno integrador e inclusivo”, remarcó.