Para Sebastián Bel, el camino en política turística lo marcan las Termas de Federación

El presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo fue muy elogioso de lo hecho en esa materia por la ciudad del norte entrerriano. Además, se refirió a lo hecho en Gualeguaychú. “No he tenido charlas con ningún candidato”, aseguró sobre la posibilidad de acompañar alguna propuesta parla la Intendencia.

Las Termas de Federación son el resultado de la primera perforación termal de la Mesopotamia Argentina, realizada en el año 1994. El agua del complejo, que en los últimos años se ha convertido en una de las principales elecciones del turismo que llega a Entre Ríos surge desde una profundidad de 1.268 metros y pertenece al llamado Acuífero Guaraní.

A lo desarrollado en la localidad del norte provincial se refirió el presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo, Sebastián Bel, quien estuvo a cargo del área en la última gestión de Daniel Irigoyen (2003-207).

“Desde un punto de vista profesional, creo que quien viene haciendo las cosas muy bien es Federación. De vivir del citrus y la madera, hace 20 años atrás, se transformó en un gran destino turístico, no sólo del país sino de la Argentina. Con una visión estratégica muy interesante, comenzaron con el termalismo, donde la temporada alta era en invierno y ahora es en verano. Porque crearon parques acuáticos y una calidad de servicios muy interesante, no solamente en el alojamiento sino en la totalidad de la ciudad”, expresó al respecto.

“Federación no era una ciudad turística, y a partir de una decisión conjunta entre la sociedad civil y el Estado decidió serlo. Armaron un plan estratégico en conjunto, que actualizan cada tanto, y trabajan todos juntos”, expresó el referente del área, al tiempo que se adelantó a las posibles críticas: “esta es mi visión, sin hablar mal ni de Gualeguaychú ni de Colón”.

La función pública

Su experiencia en la ciudad y la consideración que tiene su nombre cada vez que se habla de turismo –fue el hombre elegido por el intendente Martín Piaggio, pero “razones personales” le impidieron hacerse cargo del lugar que hoy ocupa Gastón Irazusta–, lo ponen como un posible candidato de esa área cada vez que hay elecciones.

Consultado por ello, y teniendo en cuanta que todos los espacios políticos que competirán por la intendencia están presentando a sus equipos, ElDía dese Cero le consultó si ha tenido alguna propuesta al respecto. “No, ninguna”, respondió el técnico en Turismo y consultor de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

“No he tenido charlas con ninguno (de los candidatos). Tengo muy buen diálogo con Martín (Piaggio), por diferentes razones, como también lo tengo con Javier Melchiori, por el tema privado. Pero no he tenido ninguna propuesta, ninguna consulta”, aseguró. Y le quitó valor a los trascendidos que, cada tanto, dan vueltas con respecto a su nombre: “siempre se habla, pero tiene que ver más con el folclore nuestro, del sector”, expresó Bel.