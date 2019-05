Para “Un Solo Uruguay” el acuerdo con UPM es “nefasto para el país”

Desde el movimiento originado en el vecino país indicaron que la construcción de las vías para el ferrocarril exclusivo para UPM 2, afectará la “vida económica de muchos emprendimientos y personas”.

El movimiento “Un Solo Uruguay” realizó una conferencia de prensa y una vez más habló sobre el contrato entre el gobierno uruguayo y la empresa finlandesa UPM para la construcción de una nueva planta de celulosa en el país. “Este acuerdo es nefasto para el país y muy grave de cara al futuro y a las perspectivas de desarrollo”, indicó el movimiento este jueves a través de un comunicado enviado a la prensa.

Un Solo Uruguay mencionó algunos de los puntos del contrato como por ejemplo que el operador de la vía del ferrocarril “será de UPM o quien esta empresa decida” y que “el uso prioritario es para el transporte de pasta de celulosa y productos químicos”, y agregaron que “esta decisión se tomará más allá del anuncio por parte del gobierno de que la vía será para transportar otras mercaderías o pasajeros”.

“Mientras el gobierno decretó el derecho a ocupación de los lugares de trabajo como extensión del derecho de huelga en las empresas nacionales, gastaremos cientos de miles de dólares anuales para evitar que esto no ocurra en empresas extranjeras”, agregaron.

“Uruguay se compromete por 18 años a pagar por la construcción y el mantenimiento de la vía férrea US$ 406.000 por día, lo que significan US$ 2.670 millones en el período del acuerdo”, expresó el movimiento.

Por otra parte indicaron que la construcción de las vías para el ferrocarril afectará la “vida económica de muchos emprendimientos y personas por las expropiaciones necesarias para el trazado además de costar otros $ 20.000”, expresaron.

“Nos obligamos como sociedad a comprar energía que no necesitamos a un precio que es casi el triple del valor al cual exportamos los excedentes, eso a los precios de hoy equivalen a tener que comprar por US$ 1.450 millones una cantidad de energía excedente para el país que se venderán como mucho a precios de hoy por unos US$ 600 millones al exterior”, menciona el comunicado enviado al diario El País.

El miércoles el Consejo Directivo de la Unión Ferroviaria emitió un comunicado declarándose en conflicto tras no llegar a un acuerdo “en la totalidad de los puntos planteados con respecto a los trabajadores afectados por la obra del Ferrocarril Central”. “Si bien se lograron preacuerdos en 4 de las 6 medidas propuestas por nuestro sindicato, cada medida no acordada representa un grupo de trabajadores afectados y el incumplimiento por parte de AFE de lo convenido en octubre de 2018”.