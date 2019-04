Paro nacional: No habrá bancos, ni clases, pero sí colectivos en la ciudad

El paro nacional fue convocado por el Frente Sindical para un Modelo Nacional, junto a las dos corrientes de la CTA. La Bancaria confirmó su adhesión al igual que ATE, Agmer, Sadop. En cambio, el sector del transporte no se sumará a la medida.

Los gremios cegetistas agrupados en el Frente Sindical, así como las CTA, realizarán este martes un paro nacional de actividades contra las políticas del Gobierno, mientras que este miércoles los gremios del transporte realizarán un cese de actividades en rechazo al Impuesto a las Ganancias.

El paro y marcha del martes, que no cuenta con la adhesión de la CGT, fue motorizado por los gremios de la central obrera de la calle Azopardo que se apartaron de la conducción, como los Camioneros de Hugo y Pablo Moyano, los Bancarios de Sergio Palazzo y el SMATA de Ricardo Pignanelli.

De inmediato, contó con la adhesión de las tres CTA (la de Hugo Yasky, la de Pablo Micheli y la de Ricardo Peidró) y de organizaciones sociales, sectores que confluirán a las 13:00 en una marcha a Plaza de Mayo.

Estos gremios desafiaron así a la CGT lanzando este paro sin la cobertura de la central obrera, cuyos dirigentes prefirieron no dinamitar todos los puentes de diálogo con la Casa Rosada.

De esta forma, este martes no funcionarán escuelas y universidades públicas y privadas, hospitales públicos tendrán guardias mínimas, no habrá atención bancaria. Sí habrá colectivos, porque la UTA permanece en la conducción del CGT.

En Gualeguaychú tampoco habrá bancos, ni clases en las escuelas ni en dependencias de la UNER. Además, los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Villa María y San Francisco estarán cerrados por ser trabajadores dependientes de ATE. Las oficinas de Turismo también se adherirán al paro, al igual que el área de producción y desarrollo económico y la Dirección de Habilitaciones.

En la Municipalidad habrá actividad normal en casi todas las dependencias porque el Sindicato de Empleados Municipales pertenece a la CGT que no adhiere. Hasta el momento la recolección de residuos será absolutamente normal.

En la jornada siguiente, el miércoles 1 de Mayo, feriado por el Día del Trabajador, habrá una paralización total del transporte público, ya que los sindicatos de la CATT convocaron a una huelga para protestar contra los descuentos salariales que sufren por el Impuesto a las Ganancias.

En Entre Ríos

El Sindicato de Camioneros de Entre Ríos ratificó que movilizará a trabajadores que se apostarán con sus vehículos en el acceso al túnel subfluvial, en la zona del puente Victoria-Rosario, en Ceibas, en Concordia y en Chajarí. La protesta comenzará a las 0 del martes con las unidades apostadas al costado de las rutas, pero sin obstaculizar el tránsito vehicular. Se informó que distribuirán volantes a los automovilistas para explicar el motivo del reclamo, mientras que si bien falta definirse todo parece indicar que el cierre de la jornada será con un acto en la cabecera Paraná del enlace vial con Santa Fe.

“Estamos trabajando en forma conjunta con todas las organizaciones para convocar a un acto central. Todavía se está hablando respecto de la modalidad que tendrá el acto”, indicó el secretario general de Camioneros, Jorge Ávalos.

Marcha de la Multisectorial

La Multisectorial de Gualeguaychú convocó a los vecinos y vecinas, trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas de Gualeguaychú, a que el martes 30 de abril a las 17:30 se sumen e esperamos en 25 de Mayo y España, para decir “basta de ajuste, basta de tarifazos, inflación, despidos, basta de sueldos y jubilaciones que no alcanzan. Que escuchen que así no se puede seguir, no se aguanta más”, concluye la invitación.