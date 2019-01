Patronato se un dio un gusto grande y venció a River en el Monumental

Patronato sorprendió a River en su visita al Monumental y le ganó 3-1 por la fecha 16 de la Superliga con un triplete de Gabriel Ávalos. Cristian Ferreira hizo el tanto del equipo Millonario.

El primer tiempo arrancó con River tomando la iniciativa y acercándose al arco que defendía Bértoli. En los primeros diez minutos, ni Borré ni Zuculini pudieron empujar centros que terminaron yéndose afuera. Parecía que el Millonario estaba mejor, pero a los 12 Patronato aprovechó un mal pase de Palacios y un blooper de Zuculini, y Ávalos definió muy bien tras una pelota en profundidad de Compagnucci.

River se acercó al empate en un par de tiros de esquina consecutivos donde el debutante Robert Rojas ganó de arriba en el área, pero no tuvo suerte para marcar el 1-1, y a los 36 la visita repitió la fórmula del primer gol para aumentar la ventaja. Carabajal interceptó un mal pase de Mayada en el círculo central y abrió para Compagnucci, quien tiró un centro preciso al corazón del área, el paraguayo Ávalos llegó desde atrás a la carrera para meter un tremendo cabezazo y estirar la diferencia en el marcador.

Para el complemento, Gallardo intentó con un cambio de esquema: sacó a los dos laterales (Moreira y Mayada) y metió a Ponzio -que sorprendentemente fue suplente- de libero para quedar con una línea de tres en el fondo y Picazzo, para sumar más gente en el ataque. Pero a los ocho minutos llegó otro golpe para los de Núñez, porque otra vez Compagnucci asistió a Ávalos, que volvió a definir de primera, pero esta vez por arriba de Lux para poner el sorprendente 3-0.

A partir de allí el partido cambió. River se plantó en campo contrario y dominó las acciones ante un rival que se metió cada vez más atrás. El gol del descuento llegó a los 17 minutos, cuando Ferreira definió desde afuera del área con mucha categoría junto a un palo para volver a poner en partido a River.

El Millonario fue y fue, dejando espacios que Patronato no pudo aprovechar -el ingresado Apaolaza perdió un mano a mano increíble-, pero tampoco tuvo mucha claridad en el ataque.

Borré convirtió a los 37, pero el 2-3 fue correctamente anulado por posición adelantada del colombiano y al minuto siguiente Bértoli le negó el grito al debutante Girotti. Y ya no hubo tiempo para más.

En el Monumental, River sufrió su tercera derrota consecutiva y continúa sin poder poner primera en el 2019. Patronato, en tanto, sumó tres puntos fundamentales en su lucha por la permanencia.