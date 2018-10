Piaggio acompañará a Kicillof en el acto inaugural de Unidad Ciudadana

Lo confirmó el mandatario a ElDía: primero recibirá al diputado nacional en la visita institucional que tendrá lugar en el Municipio; luego, estará en el escenario del club Juvenil del Norte. Antes, Kicillof compartirá un almuerzo con militantes y se reunirá con representantes sindicales y comerciantes.

Luciano Peralta

A partir de mañana, el kirchnerismo local tendrá su espacio oficial para competir en las elecciones del año que viene. Unidad Ciudadana Gualeguaychú será inaugurado por el diputado nacional Axel Kicillof en el acto que tendrá lugar en el club Juvenil del Norte, en 2 de Abril y Puerto Argentino, como adelantó ElDía la semana pasada.

Si bien la llegada del ex Ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner –elegida senadora nacional por este espacio en 2017–, estaba prevista para la mañana del viernes, las intensas precipitaciones y los compromisos de Kicillof obligaron a rediseñar el circuito de actividades que encabezará en la ciudad.

La recorrida por algunos barrios, que estaba prevista para esta mañana, fue suspendida por el mal tiempo. La placa de reconocimiento que se le iba a entregar en esa ocasión va a tener lugar en un local cerrado, informaron a ElDía desde la organización de la jornada, aunque prefirieron no dar más detalles “para que no se llene de compañeros militantes”. Habrá referentes sociales que compartirán una breve reunión con uno de los hombres más importantes del espacio de la ex presidenta.

Cerca del mediodía, el intendente Martín Piaggio recibirá al ex ministro en la Municipalidad en la que, además de ser una visita protocolar se convertirá en una foto políticamente importante, teniendo en cuenta la proyección de ambos de cara a los comicios de abril, en Entre Ríos y Gualeguaychú, y de agosto, a nivel nacional.

Pero una segunda foto ilustrará las portadas de los medios entrerrianos mañana por la tarde/noche. El intendente Piaggio confirmó su presencia en el acto que a partir de las 19 tendrá lugar en el club Juvenil del Norte, a donde se espera que lleguen militantes de todo el departamento.

En comunicación con ElDía, el Intendente se refirió al “recibimiento institucional” que tendrá lugar primero en el Municipio y, en segunda instancia, adelantó que estará en el acto de Unidad Ciudadana, ya que se trata de “un compañero del peronismo que está convocando a toda la militancia a escucharlo y debatir sobre la actualidad nacional, y para nosotros eso está buenísimo, por eso vamos a estar”.

Antes, Kicillof compartirá un almuerzo con quienes vienen trabajando en su llegada a la ciudad hace varias semanas. Será en el local partidario que La Cámpora tiene en avenida Rocamora 239. Y cerca de las 15.30, en el Sindicato de Luz y Fuerza –Doello Jurado 479– mantendrá una reunión con representantes de la CGT local y cooperativistas.

Y, como última actividad antes del acto, cerca de las 17, el diputado electo por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2015 mantendrá un encuentro con pequeños empresarios, emprendedores y comerciantes de la ciudad.

Otras presencias

Como pasó en Paraná, en agosto, Kicillof será el único orador del acto inaugural de Unidad Ciudadana. Pero en el escenario estarán varios referentes provinciales del espacio. A la presencia de Piaggio –aunque irá en su condición de presidente del Partido Justicialista, su agrupación, “Movimiento 5D” es parte de Unidad Ciudadana– se sumará la del ex diputado nacional Jorge Barreto, y la de los diputados entrerrianos Julio Solanas y Juan Manuel Huss.

Quien no adelantó si será parte de la foto fue el ex gobernador Sergio Urribarri, que sí estuvo en Paraná en agosto. Además, se espera que la diputada provincial (PJ) Leticia Angerosa sea de la partida, ya que Militancia Peronista también es una de las agrupaciones fundadoras del espacio kirchnerista.