Piaggio cuestionó a los que especulan con el flagelo de la droga

“No es un problema nuevo, para nada”, remarcó el Intendente al referirse a una de las preocupaciones que desde la oposición pusieron en la agenda de campaña. “Mientras sigamos viviendo con este modelo económico y social, flagelos como el de la droga va a ir en aumento”, aseguró.

Aunque el oficialismo recién ahora sale a hablar, los tres espacios opositores que van a competir con el intendente Martín Piaggio el próximo 14 de abril en las PASO largaron la campaña hace largas semanas. La manera de construcción de poder y de consensos del piaggismo, su relación con algunas instituciones de la ciudad y la distancia planteada entre la información oficial y las demandas vecinales han sido tópicos recurrentes entre quienes se ofrecen como alternativa a la actual gestión.

Pero en las últimas semanas algunos precandidatos opositores comenzaron a hablar de manera recurrente de la problemática de la droga en los diferentes barrios de la ciudad y cuestionaron lo hecho (y lo no hecho, más que nada) por el Ejecutivo municipal para combatir esta realidad que, por encima de cualquier discusión político ideológica, es alarmante, por el daño que genera en familias enteras y por el poco tiempo que necesita para hacerlo.

En una entrevista con Sebastián Carbone, en ElDía desde Cero, el intendente Martín Piaggio se refirió a esta situación y sin nombrar a ninguno de sus competidores, dejó clara su postura.

“No es un tema que evidencia la oposición. Estarán encontrándose ahora, en el medio de una campaña, con una realidad que tiene muchos años y que se ha agudizado por la crisis. Porque cuando la crisis empieza a golpear a las familias, entre varias cosas que puedan suceder se puede caer en el uso problemático (de drogas), que eso conlleve la posibilidad de delito, y toda esa historia que es un círculo vicioso que tanto daño hace”, expresó. Y contextualizó: “Es una problemática mundial; ni Argentina, ni Entre Ríos, ni Gualeguaychú están exentos”.

Crítica a los “delirantes” y el rol del Municipio

“Hay algunos que, producto de delirios, piensan que un día llega el nuevo Intendente y desde esa banca soluciona todo, y les puedo asegurar (no es fácil) pese al trabajo que se realiza, sobre todo en la generación de oportunidades, que es donde pueden tener mayor incidencia las políticas municipales”, deslizó Piaggio, en clara alusión a las posturas críticas que, en plena campaña electoral, vienen haciendo trascender los espacios opositores.

“Desde nuestra concepción, no festejo tener una Casa Redes que funciona bien y que estemos por abrir la segunda en el predio de Obras Sanitarias, como centro de día, o si el Hogar de Cristo o Un Encuentro con Dios o las Iglesias trabajan cada vez más con dispositivos en el tema. Yo no celebro eso, porque cada vez más estamos trabajando en el último eslabón”, expresó, haciendo alusión al tratamiento de la persona con problemas de adicción, al que llega generalmente después de un largo y problemático camino.

A estas acciones para “generar oportunidades” Piaggio les puso nombre, todas relacionadas al deporte , la cultura y el trabajo en territorio, como “los talleres culturales, la participación en los Corso Populares a través de las murgas, la contención a través del arte, el apuntalamientos de proyectos musicales, las escuelas deportivas, el rol de los centros de salud y la generación de trabajo cooperativo para el joven adulto”.

“Allí están los verdaderos dilemas”, aseguró el precandidato a Intendente del PJ, y volvió sobre la importancia de la “capacidad de la sociedad en generar contenido y oportunidades”.

“Quien especule con este tema, lo único que le va a estar mostrando a la gente es que antes no andaba, no conocía, o que antes no veía la realidad que nuestro pueblo tiene hace años. No es un problema nuevo, para nada”, remarcó el Intendente y, sobre el final, le habló directamente “a los opositores”, a quienes les dijo que “mientras sigamos viviendo en este país, con este modelo económico y social, les puedo asegurar que flagelos como el de la droga va a ir en aumento”.