Piaggio, Frigerio y las elecciones en 13 definiciones de Javier Melchiori

El precandidato a intendente por Cambiemos estuvo en ElDía desde Cero y apuntó contra la gestión Piaggio. “Recuperar espacios públicos no es solucionar los problemas de la gente”, aseguró. Mirá las mejores frases de la nota.

El adelanto de las elecciones hizo que la campaña de cara a las paso del 14 de abril se precipite. El rpecandidato de Cambiemos, Javier Melchiori, estuvo en ElDía desde Cero (Lunes a viernes de 9 a 12 en Radio Cero) y marcó diferencias con la gestión actual. Además, habló de la posible candidatura de Frigerio a la gobernación y valoró el acuerdo con Nuevo Espacio.

Javier Melchiori en 13 frases

1- Con Piaggio las diferencias son políticas, la relación personal es muy buena. Pensamos muy distinto en qué es lo que hay que hacer con la ciudad pero cuando nos encontramos tenemos muy buen diálogo.

2- Nuestros equipos técnicos de gobierno se reúnen cada semana. Estamos planificando la ciudad que queremos.

3- Una impronta de la gestión Piaggio es la falta de gestión de obras ante el gobierno nacional. El caso de las 525 viviendas es un una de las excepciones.

4- Fue el propio Frigerio el que habló de la falta de gestión del intendente. Una cosa es presentar una carpeta y otra es gestionar e insistir para que las obras lleguen a Gualeguaychú.

5- Mi posición siempre fue evitar las internar y priorizar el proyecto más allá de los nombres. Lo que pasó con parte del radicalismo perjudicó a Cambiemos pero sé que vamos a poder salvar las diferencias.

6- No hemos llamado a Darío Carrazza pero lo vamos a hacer. Estamos dejando que se aquieten las aguas después de lo que pasó pero no tengo dudas que nos vamos a poder poner de acuerdo.

7- Nos sorprendió la reacción favorable de la gente cuando caminamos los barrios de la ciudad. Pensamos que nos íbamos a encontrar con gente con una visión favorable con el municipio y eso no es así.

8- Recuperar espacios públicos no es solucionar los problemas de la gente. Hay muchos temas importantes que el gobierno ha dejado de lado por ejemplo el basural. Si no se hace algo en poco tiempo va colapsar.

9- El gobierno celebra que la planta de tratamientos de efluentes cloacales funcione al 50% cuando ni funcionando al 100% alcanza para el tamaño de la ciudad. Es necesario que se construya una planta nueva porque la que está no da a basto.

10- La carta orgánica no se la trató en tres años y justo en un año electoral, en el que los gualeguaychuenses vamos a ir a votar cinco veces, el gobierno quiere discutirla. Ahora es conveniente esperar a 2020.

11- En estos días Rogelio Frigerio va a decidir si es o no candidato a gobernador en Entre Ríos. Que el ministro del Interior sea candidato, para nosotros es un plus pero no nos descansamos en que así sea y no cambia en nada el trabajo que venimos haciendo para gobernar la ciudad.

12- El acuerdo con Nuevo Espacio nos aportó territorialidad. Es una fuerza política que ya ha gobernado la ciudad y nos dio muchísima presencia en los barrios de la ciudad.

13- No tenemos los lugares en las listas confirmados. En febrero se sabrá cómo será la formula de Cambiemos en las próximas elecciones.