Piaggio: “Gualeguaychú tiene el programa de cooperación público-privado más grande del país”

El Intendente expresó su satisfacción por el anuncio de nuevas 525 viviendas para la ciudad y destacó su relación con los funcionarios del gobierno nacional. “Por la magnitud y por la cantidad de plata que va a ingresar, no sólo es una de las obras más importantes de la gestión, sino también de la historia de Gualeguaychú”, dijo.

Contra toda lógica electoralista, el gobierno nacional y el Municipio anunciaron la construcción de 525 viviendas para Gualeguaychú con participación de empresas y desarrollistas privados. De un plumazo, pero tras dos años de gestiones y seguimientos del proyecto, el intendente Martín Piaggio dio por tierra los argumentos de quienes señalaban a su gobierno como incapaz de viabilizar fondos de la Nación para obras de envergadura.

En total, serán 914 millones de pesos, financiados por el gobierno nacional ($ 264.549.168,96), el Municipio ($72.223.675,04) y el sector privado ($577.740.790,56). Se construirán 210 viviendas de corte social con las familias inscriptas en el registro municipal y 215 a través de un novedoso sistema, conformado por las empresas y el Banco Hipotecario.

Al respecto, Piaggio habló en ElDía desde Cero, donde remarcó que el proyecto presentado nació de la Secretaría de Hábitat municipal y destacó el trabajo realizado junto al gobierno nacional.

“Por la magnitud y por la cantidad de plata que va a ingresar, no sólo es una de las obras más importantes de la gestión, sino también de la historia de la ciudad. De toda la Argentina, sólo un municipio de Santa Fe y Gualeguaychú pudieron avanzar a paso sostenido en este nuevo formato. De los dos, el nuestro es enormemente más grande, el otro es de 100 viviendas”, expresó.

“Nada de esto podría haber avanzado si el Municipio no tendría el banco de tierras. Ahora, la Municipalidad pone la tierra y la inversión para que la misma esté en condiciones; la Nación pone aproximadamente un 30%, y el resto lo aportan desarrolladores privados –son un grupo de ocho empresas que conforman un fideicomiso formado por el gobierno nacional– que han visto a Gualeguaychú con buenos ojos y con potencial para traer sus inversiones. Y, a través de una triangulación con los bancos, fundamentalmente con el Banco Hipotecario, van a poder hacerse del financiamiento para construir esta mega obra”, explicó Piaggio.

Del total de las viviendas proyectadas para la zona noroeste, 315 se construirán mediante un sistema de calificación entre todos los interesados que puedan acreditar entre dos y cuatro salarios mínimos vitales y móviles. Mientras que el resto, 210 casas, serán otorgadas a esa misma cantidad de familias, inscriptas en el registro municipal de viviendas.

“Lo que se firmó el miércoles fueron dos cosas: el convenio marco entre la Municipalidad y el gobierno nacional, por un lado, y entre el Municipio y las empresa que van a intervenir, para que puedan iniciar la obra en terreno, por otro”, lo que se daría “entre 30 o 40 días”.

Este convenio con las empresas tiene una interesante particularidad, ya que desde el Ejecutivo local se solicitó que el 80% de la mano de obra contratada sea local. Tal requerimiento fue aprobado y se va a trabajar en forma conjunta con la Oficina de Empleo municipal.

“Van a entrar casi mil millones de pesos a la economía de la ciudad, lo que potenciará el trabajo en los corralones, en las empresas, en los transportistas, y ni hablar la mano de obra directa. Estamos hablando de una envergadura tremenda”, celebró el Intendente.

La política más allá de los intereses partidarios

“Nosotros tenemos más de 45 proyectos, están todos publicado on line. Desde el puente de Gualeguaychú hasta la nueva planta potabilizadora de agua; tenemos el que amplía la planta de tratamiento de efluentes cloacales y varios de pavimentación y viviendas. Este es uno de los que progresó”, respondió Piaggio a quienes, en algún momento, lo señalaron por no gestionar proyectos y recursos en Nación.

“Siempre dije que he tenido un excelente vínculo con los funcionarios del gobierno nacional. Estaría faltándole a la verdad a mis vecinos si diría que alguna vez no me recibieron”, indicó. Y profundizó: “Por más que tenga enormes diferencias políticas y visiones de la realidad, jamás me he encontrado diciendo que no podía trabajar, en términos de gestiones, con los funcionarios del gobierno nacional. Al contrario, tengo mucho vínculo”.

“Con los hechos damos por tierra ese argumente de que no se puede gestionar entre partidos diferentes en torno a las necesidades de la gente: Gualeguaychú tiene el hábitat más grande de todo Entre Ríos y el programa de cooperación público-privado más grande de la República Argentina. Y está gobernada por un intendente peronista y tenemos un gobierno de Cambiemos en el plano nacional”, sentenció.