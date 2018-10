Piaggio: “La foto de Massa, Urtubey, Schiaretti y Pichetto fue patética”

El intendente habló de la foto política de los últimos días y fue durísimo. “Pareciera que de la noche a la mañana se levantaron con la profecía de crear un nuevo peronismo”, lanzó.

La noticia política de las últimas semanas fue, sin dudas, la foto que se sacaron Sergio Massa, Schiaretti, Pichetto y Urtubey. En tiempos donde la línea de largada para las elecciones del año que viene está a la vuelta de la esquina, el “nuevo peronismo” mostró sus primeras cartas.

Quien opinó de la imagen fue el intendente, Martín Piaggio. “La foto de esos cuatro dirigentes me parece patética. Que en boca de ellos surja un planteo de nuevo peronismo cuando en definitiva todos han sido parte de los esquemas anteriores, es patético. Pareciera que de la noche a la mañana se levantaron con la profecía de crear un nuevo peronismo cuando vienen de valorar cosas muy buenas de los procesos anteriores. La verdad esa foto no me entusiasma en absoluto”, insistió.

Piaggio ve o pretende un escenario de unidad en 2019. “No comparto la división y ese esquema de los multimedios de dividir entre kirchneristas y no kirchneristas cuando la mayoría de esos dirigentes han participado y con creces en aquella etapa”, dijo.

Y añadió: “Pensar un nuevo peronismo sin pensar en los sectores más ligados al kirchnerismo me parece que no tiene lógica. Son expresiones mías, como militante, y sabiendo que falta muchísimo”, aclaró.

Fuente: Página Política