Piaggio presentó el programa municipal “Tu Primer Terreno”

Es la herramienta en la que el Ejecutivo viene trabajando hace un buen tiempo para poner al alcance de los vecinos parte de las 60 hectáreas que confirman el Banco de Tierras municipal. “Necesitamos vivir en una sociedad más justa”, expresó el Intendente.

A partir de hoy, todos los interesados en comprar su primer lote de tierra podrán inscribirse en el registro on line que se creó para tal fin (tuprimerterreno.gualeguaychú.gov.ar), y también se podrá hacerlo en la Dirección de Viviendas (Cervantes 1184). El proceso que comienza, luego de la presentación de anoche en el Centro de Convenciones, buscará, en primer lugar, generar un registro oficial –aparte del IAPV y del registro municipal– de la inmensa demanda de viviendas existente en la ciudad.

Si bien oficialmente no se plantearon plazos concretos, uno de los funcionarios que trabajó desde el primer momento para llegar a la presentación del lunes en el Centro de Convenciones estimó que en 90 días se realizará una primera evaluación “para tener una real dimensión de la demanda” y así evaluar la capacidad de respuesta del Municipio. Ya que, más allá de las 60 hectáreas de las que se disponen a través del Banco de Tierras, los lotes a sortear entre los inscriptos deberán cumplir condiciones básicas y para nada menores, como son el acceso a los servicios públicos y a toda la infraestructura necesaria para el uso residencial.

Tu Primer Terreno “es un programa que facilita el camino para que los ciudadanos y ciudadanas puedan acceder al terreno propio a precios accesibles”, expuso una de las diapositivas que el secretario de Hábitat y responsable político de este proyecto, Ricardo Delvecchio, fue pasando a medida que explicaba las líneas rectoras del programa.

“Hoy es un día histórico para Gualeguaychú”, aseguró el funcionario en su breve intervención. En la que apeló a ciertos tópicos propios de la gestión y particularmente a las políticas de tierras del Ejecutivo, como son la “lucha contra la especulación”, la decisión política de poder garantizar el acceso a la vivienda y el planteo de esta determinación en términos de derechos consagrados.

“Por primer vez en su historia la ciudad de Gualeguaychú, a través de sus autoridades y de manera institucional, ha podido instrumentar herramientas para poner al alcance de todos los vecinos un pedazo de tierra para soñar un proyecto de vida familiar y realizarse, no sólo individualmente también socialmente”, expresó Delvecchio, a quien el Intendente le había reconocido públicamente este labor el último sábado, en el acto realizado en la puerta del Partido Justicialista.

El Secretario de Hábitat hizo un recorrido por todo el proceso que terminó en el anuncio del programa y destacó especialmente la aprobación por unanimidad de la Ordenanza 10.249 del Banco de Tierras y las demás complementarias a ésta. “Todo los pasos dados nos permiten presentar hoy el programa”, sintetizó luego de transitar, ante un salón colmado, los detalles más relevantes del anuncio y las condiciones para las familias interesadas.

Nuevo paradigma

El programa estipula una serie de condiciones concretas, entre las cuales sobresalen no tener terreno ni propiedad y haber nacido en Gualeguaychú o tener residencia mayor a cinco años, entre otras (ver recuadro). Y está fundamentado en ciertas líneas políticas, las mimas que el oficialismo desarrolló desde el primer día de gestión y profundizó en el marco de la discusión de la ordenanza del Banco de Tierras y, sobre todo, en la de la sobretasa para terrenos ociosos.

“La tierra se fue convirtiendo, cada vez con más claridad, en una mercancía de atesoramiento. No es un concepto vacío, esto ha hecho que quienes tienen posibilidades en términos económicos tengan garantizado ese derecho, y quienes no tienen esa posibilidad no lo tenga”, desarrolló el intendente Martín Piaggio, quien reconoció, como ha hecho en otras ocasiones, que “el sueño de poder discutir estas cosas” lo tuvo “desde siempre”.

“Los vecinos y las vecinas van a poder comprar su terreno, no va a ser un regalo para nadie. El programa es una herramienta perfectible y con el paso del tiempo vamos a tener el desafío de mejorarla”, aclaró el Intendente, quien más adelante volvió a esta idea de perfectibilidad, quizá adelantándose a los cuestionamientos de la oposición, ayer representada por los concejales de Cambiemos Micaela Rodríguez, Araceli Traba y Pablo Echandi.

“La discusión de fondo es adentrarnos en un nuevo paradigma, real no simbólico. Uno que plantee que el acceder a la tierra esté vinculado a las posibilidades de cada familia. Necesitamos vivir en una sociedad más justa, pero nadie puede pensar en una sociedad más justa si nuestra familia no puede pensar en tener su pedacito de tierra y, a partir de ahí, soñar en su techo propio”, sintetizó.

Normas y Condiciones

No poseer inmuebles de su titularidad ni de su grupo familiar conviviente.

No haber sido beneficiado por planes de vivienda de cualquier tipo para compra de vivienda.

Cuando los adquirentes incumplieran el pago de tres cuotas podrán ser intimados para regularizar su situación.

Ante la falta de pago de cuotas, a partir de seis cuotas incumplidas, de manera automática el adjudicatario quedará fuera del programa y el inmueble pasa nuevamente al Banco de Tierras de la Municipalidad.

Una vez realizada la registración, se hará por intermedio de una Trabajadora Social la validación de datos para poder participar del sorteo. Si en ella se encontrasen datos falsos, siendo esto una declaración jurada, queda de manera inflexible por fuera del programa, sin posibilidad de volver a ingresar.

Se realizará un compromiso de no enajenar ni alquilar el bien por un plazo de diez años, contados a partir de la fecha de escrituración.

La escritura traslativa de dominio y la constitución de la hipoteca se otorgarán una vez abonado el 25% del precio total.

La construcción de la futura vivienda deberá respetar los estándares establecidos por la Dirección de Viviendas.

Solamente podrán participar de los sorteos un integrante por grupo familiar. No pudiendo participar en este programa funcionarios municipales, provinciales y/o nacionales.

Inscripciones: http://tuprimerterreno.gualeguaychu.gov.ar