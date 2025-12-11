La Dirección de Defensa Civil refuerza las recomendaciones e insta a la comunidad a adoptar medidas responsables de prevención, ya que las quemas están prohibidas tanto en zonas urbanas como rurales.

En este sentido, piden evitar arrojar colillas de cigarrillos o fósforos encendidos al suelo, ya que una chispa puede desencadenar un incendio; no encender fuego en terrenos para tareas de limpieza; no realizar quemas bajo árboles ni en zonas no habilitadas; recordar que la quema de residuos está prohibida dentro del ejido de la ciudad; encender fuego para cocinar únicamente en lugares habilitados y apagar por completo las brasas al finalizar; y no abandonar latas o vidrios en áreas verdes, ya que pueden actuar como lupas e iniciar focos ígneos.

“La responsabilidad individual es determinante para prevenir incendios. Un pequeño descuido puede derivar en una tragedia, por lo que la colaboración ciudadana resulta indispensable para proteger a nuestra comunidad”, resaltaron.