Piden disposiciones para no perder ventas el fin de semana de Carnaval

Los comerciantes de la Costanera no quieren que los operativos de seguridad alejen al llamado “turismo joven” de su zona de influencia. El año pasado muchos fueron desviados hacia el boulevard De León, donde consumieron productos de vendedores irregulares y ambulantes.

Según los números, enero no fue lo que se esperaba, y el aluvión de turistas esperados estuvo lejos del que imaginaban las expectativas. Sin embargo, aún queda un mes más de temporada, y lo que no es menor, el fin de semana largo de Carnaval durante los primeros días de marzo, cuatro días que pueden salvar hasta al peor verano.

Sin embargo, los prestadores y comerciantes de la costanera (boliches, bares, barras, gastronómicos y locales de venta de artículos, suvenires y recuerdos) solicitan al Municipio comenzar a trabajar en conjunto y con anticipación para que suceda algo que ya sufrieron el año pasado: los operativos de seguridad que alejaban al llamado “turismo joven” del punto neurálgico del comercio ubicado en la zona junto al río.

Las disposiciones, tanto del personal de las fuerzas de seguridad como de los inspectores municipales, eran desviar a los que no encajaran en el “turismo familiar” hacia la zona del boulevard de León, hacia el ingreso a algunas de las playas y balnearios concesionados de la ciudad. Esto hizo que mucho del consumo de esa gran masa de turista sea captado por vendedores ambulantes e irregulares, que no pagan impuestos, alejando a ese nicho de los locales habilitados y con permisos, perdiendo consecuentemente esas ventas.

“El viernes nos hemos reunido con los prestadores de la Costanera para ver cómo podemos trabajar en conjunto con el Municipio, apostando a brindar un mejor servicio a los turistas que nos visitan. Pero también a un mayor control y una mayor responsabilidad por parte de los encargados de brindar servicios en esa zona de la ciudad”, afirmó a ElDía Marcelo Giachello, presidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú (AHGG).

“A partir de esta reunión que hemos tenido comenzamos las gestiones para que el intendente Martín Piaggio nos atienda y podamos ver de qué manera el turista que venga el fin de semana largo de Carnaval pueda ser atendido por los comercios de la Costanera, y no que sean llevados a otro lugar, donde no hay control, no hay baños, donde la venta es irregular y están a la merced de los oportunistas que venden cerveza y comida al paso sin habilitaciones y sin permisos. Con estas gestiones en AHGG estamos apostando para que el que paga impuestos todo el año pueda trabajar”, informó Giachello.

Por lo pronto, esta semana los representantes del sector se reunirán con las fuerzas de seguridad, donde plantearán estas cuestiones y escucharán sus sugerencias, tratando de encontrar una solución a esta cuestión. Y también estipulan que durante esta semana puedan ser recibidos por el intendente para informarle sobre la situación y sobre la falta de cuidado hacia los prestadores que cuentan con todas las regulaciones.

“Por ahora, esta viene siendo una temporada muy mala, y los prestadores de la Costanera necesitan juntarse con el Municipio para consensuar estas cuestiones referentes a la seguridad y los operativos que se realizarán dentro de un mes. Nuestra intención es trabajar articuladamente para tratar de dar el mejor servicio al turista y, al mismo tiempo, podamos aprovechar ese aluvión de personas sin que alguien atente contra las ventas”, reclamaron los prestadores.