Playas del río Uruguay superan los valores permitidos en coliformes fecales

La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) dio a conocer un informe sobre el estado de las playas argentinas y uruguayas sobre el río Uruguay, fechado el 20 de diciembre último, en el inicio de la temporada 2018-2019. El relevamiento presta atención a cuatro indicadores. Los “Coliformes fecales”, que no deben exceder una media logarítmica de 200 UFC / 100 ml; la bacteria Escherichia coli, cuya media geométrica no debe superar los 126 UFC / 100 ml; los Enterococos, que no deben sobrepasar los 33 UFC / 100 ml; y, por último, las floraciones algales.La playa que sale peor parada en la margen argentina es Puerto Yeruá. Allí, los coliformes y la Escherichia coli cuadruplican lo tolerable, al ubicarse en 823 y 401 respectivamente. Más grave aún resulta la presencia de Enterococos, que ascienden a 1125 cuando lo permitido son apenas 33.

Del lado uruguayo, los peores indicadores aparecen en la playa Las Cañas, de Fray Bentos, donde los coliformes fecales trepan hasta 1218 y la bacteria Escherichia coli se ubica en 645.

Volviendo al lado argentino, Colón también exhibe valores elevados en el Balneario Santiago Inkier, con 556 coliformes fecales, que más que duplica lo normal; 232 en Escherichia coli cuando lo tolerable es 126, y 40 enterococos -lo normal es 33-.

También San José excede los estándares, con 481 coliformes fecales, 238 de Escherichia coli y 57 enterococos.

Las playas concordienses Los Sauces y Nebel exhiben parámetros normales tanto en coliformes fecales como en la bacteria escherichia coli, pero sobrepasan la cantidad de enterococos. La primera registra 295 y la segunda 187, ambos valores por encima de los 33 tolerables. El Entre Ríos