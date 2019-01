Polémicas declaraciones de Gisela Berger contra Scioli: “La violencia psíquica…”

En medio del escándalo del político con su ex, la modelo habló con Buenos Días América e impactó con sus respuestas.

El miércoles, Gisela Berger (30) generó conmoción en Twitter al publicar un fuerte tweet contra Daniel Scioli (61), padre de su hija Francesca (1): “Daniel Scioli dice que va por el brazo… mientras la gente se muere de hambre, ¡MIENTE! ¡Vacaciones en COURCHEVEL, FRANCIA! ¿Dónde esta la plata del país?”.

Luego, en diálogo con Exitoína aseguró que fue amenazada en medio del conflicto con su expareja: “No tengo por qué recibir amenazas y yo no pienso igual. No puedo contar qué tipo de amenazas. Yo he sufrido un montón con él. No quiero pasarla más mal. Hasta acá llegué”.

Al día siguiente, Gisela volvió a hablar con Buenos Días América y contó más detalles de su escandalosa separación.

En un momento de su relato, el periodista Ramón Indart le hizo una pregunta fuerte sobre Scioli: “¿Te llegó a pegar?”. Luego de permanecer en silencio durante varios segundos, respondió: “Mirá te puedo decir que la violencia psíquica fue mucho más… Durante todo este tiempo, cuando estuve embarazada que la pasé pésimo y cuando tuve a la nena. Lo único que hizo fue salir conmigo y la nena cuando salió de la clínica para que pasen la imagen saliendo. No estuvo conmigo”.

Entonces, intervino para repreguntar Antonio Laje: “¿Hubo violencia física?”. Y la modelo volvió a guardar un llamativo silencio.

“¿Tuviste que pasar por violencia física en algún momento?”, volvió a indagar el conductor. Tras permanecer unos segundos callada, Berger contestó: “Hubo malos tratos, obviamente. No voy a seguir hablando porque tengo para contar muchísimas cosas. Me callé porque él me hizo callar”.

En ese punto, Indart le consultó: “Es sí o no. ¿Él te pegó?”, a lo que la modelo dijo “hubo malos tratos conmigo, obviamente. Pero te puedo decir que la violencia psíquica fue como más puñales que cualquier cachetada o lo que sea, o cualquier maltrato”. Muy fuerte.