Polémico descargo de la madre del joven que chocó a dos personas en el centro

“Vengan a verme cara a cara si es que tienen agallas de enfrentar alguien de su edad”, escribió Carmen Carballo en su cuenta de Facebook. Defendió a su hijo y cuestionó la actitud de quienes lo agredieron tras el choque.

Todo sucedió el domingo 23 de septiembre a las 20.03, horario en el que quedó registrado en video algo que podría calificar para un capítulo más de “Relatos Salvajes”.

En las imágenes se ve como el conductor de BMW blanco es increpado por una persona: según los testigos, el que fue a buscar al conductor que conducía el auto alemán sería dueño de una Surán chocada por el joven entre Maipú y 25 de Mayo un instante antes.

Pero el video también muestra cómo el conductor del BMW –identificado como Alan Dening, de 19 añós–, sin intención, según explicó después, atropelló a una pareja que iba delante de él en un VW Vento y que había bajado para intentar calmar los ánimos.

Ahora la madre de Dening escribió su descargo a través de la red social Facebook.

El descargo de Carmen Carballo:

PRESENTE JUNTO A MI HIJO ALAN DENING

PRIMERO QUIERO PRIORIZAR Y AGRADECER A LOS QUE ESTÁN PRESENTES CON SUS PALABRAS Y A LOS QUE SIN CONOCERNOS SE DAN CUENTA COMO PASARON LAS COSAS, MIL GRACIAS POR ESTAR CON NOSOTROS AMIGOS Y CLIENTES AMIGOS. MIL GRACIAS A ESE HOMBRE QUE SE VE EN EL VIDEO QUE SEPARA A LOS AGRESORES DE MI HIJO. GRACIAS GRACIAS GRACIAS.

AHORA LES VOY HABLAR DE LO QUE SE VE CLARAMENTE EN EL VÍDEO PARA QUE PUEDAN ENTENDER LO QUE PASO .COMPRENDO Q EL VIDEO ES IMPACTANTE Y UNO SE QUEDA CON LO PEOR EN LUGAR DE ANALIZAR TODA LA SITUACIÓN QUE VIVIO MI HIJO .

El día 23 de septiembre, alrededor de las 20:00PM en la calle 25 de mayo plena peatonal iba mi hijo en el auto conduciendo tranquilamente y de un momento para otro una persona por varios minutos viene pegándole varias patadas al espejo lateral del conductor, gritándole que se baje del mismo que lo conoce y que le quiere pegar como también diciéndole que lo va acribillar.

Mi hijo al ver tanta agresión, sin entender lo que está pasando sube el vidrio para evitar que lo agredan. En ese mismo momento iba un auto adelante en lugar de seguir su camino se detuvo para ver que estaba pasando. El agresor seguía molestando a mi hijo hasta que en un momento le rompe de una patada el espejo y mi hijo decide bajarse del auto.

En ese mismo momento los propietarios del auto que iban delante deciden bajarse para ver qué es lo que está sucediendo posicionándose delante del auto que iba conduciendo mi hijo.

Cuando el agresor rompe el espejo del auto, mi hijo decide bajarse y suelta el freno sin ver que las personas estaban frente al auto (el auto que está conduciendo es automático, es decir, se suelta el freno y el auto se desplaza solo), en ese contexto de agresión mi hijo por accidente no acciona el parking, y pasa lo sucedido chocando por accidente a las personas que se habían posicionado delante.

Cabe resaltar que “NADA” de esto hubiera ocurrido si en lugar de agredir a mi hijo hubiera actuado de una forma normal el agresor. ya q según el se justifico que reacciono de esa manera porque mi hijo le habría rosado el auto (Vi el auto y no vi choque aparente de todas maneras nada en absoluto justifica su comportamiento) . PROMOTOR DE LA VIOLENCIA, provoca un accidente y se ríe cuando nos cruzamos en la comisaria, trabaja en una compañía de seguros y no sabe cómo manejarse en la calle!!

Sabes que!! mi hijo demostró que es un SEÑOR porque le dijeron de todo, lo golpearon y tiene solo 19 años, luego de todo estos comportamientos lo único que quiso hacer es defenderse e ir a ayudar a la gente que sin querer toco con el auto y no lo dejaron.

VENGAN A VERME CARA A CARA SI ES QUE TIENEN AGALLAS DE ENFRENTAR ALGUIEN DE SU EDAD, el mensaje va para vos de REMERA RAYADA que hamacas la puerta y para vos de REMERA AZUL que están escondidos sin dar la cara y hacerse cargo de lo que hicieron. (Se ve claramente en el vídeo como por agredir a mi hijo el de remera azul le da un beso y palmada al agresor, dan vergüenza ajena). Cuando vengan no soy como ustedes yo los llevo a la justicia y que ella decida que tiene que hacer.

así como nosotros nos hicimos cargo del accidente POR MEDIO DE NUESTRO SEGURO FEDERACIÓN PATRONAL que ustedes con sus agresiones provocaron, ustedes tienen que reconocer sus errores y el daño que ocasionaron.

FIRMA

“ORGULLOSA DE SER MADRE DE ALAN DENING”

TE AMO HIJO Y TE RESPETO

CARMEN CARBALLO.