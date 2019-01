Por qué el testimonio de la hermana de Thelma “es una prueba muy débil”

A un mes de la denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés por haberla violado cuando tenía 16 años, la media hermana de la actriz la desmintió. “Estoy segura de que Darthés no la violó”, dijo Carla Lezcano.

La mujer, que vive en el sur, sería la “testigo clave” que iba a presentar Fernando Burlando como parte de la defensa del actor acusado en Nicaragua. Sabrina Cartabia, abogada de Fardín, dijo a Clarín que ésta es una prueba “muy débil” porque “la media hermana habla de algo que cree. Dice: ‘Yo no le creo’. Y la Justicia no se basa en creencias, esto se define con pruebas”.

La hermana por parte de madre de Thelma vive con su tía, ya que hace años su mamá “perdió la tenencia”, contó. Además de asegurar que Juan Darthés no violó a su hermana, ella misma reconoció haber sido violada hace unos años. “Cuando a mí me pasó, me revisaron hasta las uñas de los pies. Tengo miles de pericias y estudios hechos”, afirmó y dijo que no está de acuerdo con “denunciar diez años después”.

“Desde que Thelma salió a hacer la denuncia que no me meto en redes. Ella me tenía arrobada a mi y yo no quiero estar expuesta. La realidad es que uno sabe qué es verdad y qué no. La historia de mi hermana es de hace mil años”, comenzó su descargo en una entrevista en Radio del Centro.

La mujer cargó directamente contra la actriz: aseguró que tiene “problemas psiquiátricos y psicológicos”, que “se quiso suicidar” y que en caso de que el abuso sexual hubiese ocurrido “lo hubiese contado antes para buscar fama”.

También apuntó contra el colectivo Actrices Argentinas, que organizó la conferencia de prensa, el 11 de diciembre, cuando se denunció públicamente al actor, hoy exiliado en Brasil.

“No quiero que mientan con este tema. Gracias a Thelma se levantó un colectivo que le hizo daño a mucha gente e incluso un joven se suicidó”, dijo en referencia al caso de Bariloche en el que una amiga denunció falazmente a un adolescente. “Yo me refiero al colectivo y a la mentira de decir que nos violaron después de 10 años. Cuando a mí me pasó me hicieron todas las pericias medicas y mil cosas más”, insistió la media hermana de Fardín.

“La moda de ahora es decir ‘me violaron hace 10 años’. Estuve un montón de días pensando si salgo a decir que esta chica está mintiendo, y ayudo a Darthés porque esta chica está mintiendo”. Sobre la relación con su hermana admitió que “es difícil arreglar el vínculo porque ella tiene problemas psiquiátricos muy grandes. Está claro que no es verdad lo que cuenta. Mí mamá estuvo acá en Bariloche con mi tía y ella la llamó mil veces para decirle que se iba a suicidar”, cerró.

Cartabia, en tanto, detalló a Clarín por qué el testimonio de Lezcano no tiene asidero en la causa. “Incluir ese testimonio debe ser una decisión de la defensa. Pero es un testimonio sobre creencias. Procesalmente es una prueba muy débil presentar una creencia de una persona que no estuvo en el lugar de los hechos ni cuenta con un conocimiento sobre lo ocurrido. Quizás hay que preguntarle a Burlando si ésta es la bomba que anuncio”, sostuvo.

En caso de que este testimonio se sume efectivamente al expediente en Nicaragua, Cartabia aclaró que “deberían presentarlo en la causa y deberá ser ponderado junto con las otras pruebas por el órgano que investiga y juzga para obtener la verdad procesal”.