¿Por qué no estuvo presente el intendente Piaggio en el encuentro de la AHGG?

Aunque en un principio se había anunciado su presencia, el intendente Martín Piaggio decidió no participar del evento en la sede de la AHGG. Según informaron desde el Municipio, el oficialismo no consideró ese espacio propuesto el mejor lugar para exponer su propuesta.

“En todo momento dijimos que no íbamos a participar en ese tipo de esquema de debate, nosotros le vamos a llevar propuestas al vecino, pero no vamos a debatir con quienes no tienen propuestas y lo único que tienen para decir es lo que está mal”, afirmó a ElDía José Luis Alfaro, director de Informática y Nuevas Tecnologías.

Un detalle: lo que sucedió el lunes no fue un debate, sino una exposición, en la cual los candidatos no se cuestionaron entre sí sino que hablaron proactivamente de sus proyectos.

“No hablo de todos los espacios políticos, pero sí de algunos que lo único que tienen son críticas. En el único debate que vamos a participar es el de las universidades”, amplió Alfaro, quien informó que no descarta una reunión privada entre el Intendente y los hoteleros y gastronómicos para compartir sus propuestas.

Según los hoteleros y gastronómicos, el viernes pasado, cuando se realizó la reunión para informar las pautas y los pormenores del evento, el piaggismo (que estuvo representado por Alfaro y la directora de Comunicación Institucional municipal Pía Gavagnin) habría dicho que informarían el sábado al mediodía si decidían no participar del evento. Ante la ausencia de un llamado, los organizadores dieron por descontada la presencia de Piaggio.

Sin embargo, los armadores del piaggismo cuentan otra versión de la historia: desde un principio aclararon que no estaban de acuerdo con el formato del evento, al cual consideraban un debate antes que una exposición, y que en todo caso iban a informar en caso de que aceptaran participar.

“Uno de los motivos por los cuales decidimos no participar fue porque el viernes, durante el encuentro que tuvimos en la sede de AHGG escuchamos varias veces al presidente de la entidad, Marcelo Giachello, decirle al asesor de Jorge Roko que había organizado ese evento luego de que se lo pidiera en reiteradas oportunidades. Eso nos dio la pauta de que no estaban las garantías dadas para seguir el camino que nosotros elegimos: no confrontar con nadie y comunicarle directamente al vecino nuestras propuestas, sin intermediarios”, explicó Alfaro.