¿Por qué no sería bienvenido Antoine Griezmann en el vestuario del Barça?

La prensa catalana informó sobre las razones por las que el jugador francés ya no sería bien recibido por la plantilla blaugrana y su futuro es una incógnita

No será un mercado de fichajes tan fácil para el francés Antoine Griezmann. Tras anunciar su salida del Atlético Madrid, todo indicaba que iba a seguir su carrera en el FC Barcelona pero al parecer no será tan sencillo. La prensa catalana informa que el atacante galo de 28 años, campeón del mundo con Francia en 2018, podría no ser bien recibido por el vestuario culé.

Según informó el diario SPORT, los jugadores de Barça se han opuesto a la llegada de Griezmann de forma contundente y se lo han expresado al presidente Josep Maria Bartomeu. “El mensaje que el vestuario envía al club es rotundo: no quieren que venga Griezmann”, informa el periódico deportivo.

Existen varios motivos por los que los jugadores del Barcelona no quieren a Griezmann de compañero, todos con un denominador común: actitudes del jugador francés que no son del agrado de la plantilla azulgrana.

Las razones del veto Griezmann

La antipatía del vestuario del FC Barcelona con Griezmann nació en el último mercado de pases. “Cayó muy mal en el vestuario su anuncio que no venía al Barça cuando varios jugadores le habían abierto los brazos y le habían halagado de forma pública”, explicó SPORT. El delantero francés estuvo muy cerca de irse del Atleti pero decidió quedarse y ese coqueteo intrascendente no gustó en el camerino barcelonista.

Incluso, tampoco sentó bien el público, ya que Griezmann fue silbado por el Camp Nou el pasado 6 de abril cuando el Atlético Madrid visitó el estadio azulgrana por la Fecha 31 de la Liga española.

Por otra parte, los jugadores también creen que no sería un buen mensaje en el grupo traer un jugador que ya ha rechazado al club mientras hay muchos jóvenes ilusionados y entrenando duro para jugar en el Barcelona.

El otro motivo es deportivo. El periódico deportivo informa que varios jugadores creen que Griezmann no es el jugador que necesita el equipo en estos momentos. En el seno del vestuario culé están entusiasmados con la llegada de Frenkie de Jong o la posible de Matthijs de Ligt, pero no tienen el mismo sentimiento con el atacante francés.

El futuro es una incógnita

Habrá que ver cuál será el desenlace de esta historia luego de que varios de los equipos que parecían pretender a Griezmann han negado el interés.

“El Barcelona puede estar tranquilo, no estamos interesados en él porque no lo podemos fichar”, explicó Pep Guardiola, desestimando los rumores que unían a Griezmann al City. Lo mismo apuntó el técnico del París Saint Germain, el alemán Thomas Tuchel, quien dijo que contar con Griezmann en su plantilla es algo que para él ahora “no es realista”.

Será cuestión de ver si en Barcelona le dan una oportunidad a Griezmann de redimirse y el delantero francés cumple con su objetivo de jugar en un club que aspira a grandes títulos.