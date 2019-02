Por su conflicto en Inter, Icardi no sería convocado

Por su situación conflictiva en el Inter, algo que lo tiene sin jugar, el delantero del Nerazzurri se quedará afuera de los amistosos ante Venezuela y Marruecos.

A poco menos de un mes de la próxima fecha FIFA, en la que la Selección se medirá ante Venezuela y Marruecos en los amistosos que servirán de preparación para la Copa América de Brasil, uno de los rostros de la renovación del plantel tiene muchas chances de no ser citado. Mientras Lionel Scaloni termina de delinear la lista de jugadores, uno de los que podría quedarse afuera es Mauro Icardi.

Tras un 2018 amargo, en el que terminó sin disputar el Mundial de Rusia por decisión de Jorge Sampaoli, el delantero de 26 años tomó más protagonismo con la asunción del nuevo DT y parecía una fija en el centro del ataque de la Albiceleste.

Sin embargo, durante el último mes, Icardi fue más noticia por sus problemas con su club el Inter de Milán que por lo deportivo. Es más, desde que comenzó la puja por la renovación de su contrato, con su esposa y representante Wanda Nara en el medio, el rosarino no disputó minutos con el Neroazzurro y fue despojado de la cinta de capitán.

Desde el 9 de febrero, Icardi no jugó ni concentró para ninguno de los cuatro encuentros que disputó su equipo tanto por Serie A como por UEFA Europa League.

Además, se estima que el técnico llamará a algunas caras nuevas que todavía no se habían puesto la camiseta celeste y blanca en su ciclo. Uno de los que estuvo bajo la mira de Scaloni y servirá para suplir la ausencia de Icardi es Darío Benedetto. El delantero de Boca demostró un buen desempeño en este inicio de año y él mismo admitió que ya tuvo contactos con el cuerpo técnico del seleccionado.

Otro de los jugadores del Xeneize que está bajo la órbita del cuerpo técnico es Iván Marcone, el mediocampista que volvió del fútbol mexicano a la Argentina y el nivel que demuestra partido a partido habría complacido al seleccionador.

Mientras que del ámbito internacional la sorpresa sería Walter Benítez. El arquero del Olympique de Niza reemplazaría a Sergio Romero y tendría su oportunidad en la Selección Mayor: ya fue parte del proceso del Sub 20 en 2013.

¿Tiene solución el caso Icardi? Scaloni contemplaba al rosarino y a Paulo Dybala como las figuras del recambio, tras la eliminación de Argentina en la Copa del Mundo de Rusia. Más allá de que en esta citación o en la Copa América regresarán históricos como Lionel Messi o Ángel Di María, el Gringo ve a Mauro como uno de los “referentes” del nuevo grupo. Pero el escándalo le restó puntos. Y le retaceó continuidad, un elemento clave en en análisis del grupo de trabajo en Ezeiza.

El DT brindará una conferencia de prensa el próximo miércoles 6 de marzo en el predio de la AFA, por lo que se intuye que la lista de convocados será oficializada en las horas previas.