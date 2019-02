Por una enfermedad, el músico Peter Frampton debe dejar los escenarios

Peter Frampton ha sido diagnosticado con una enfermedad muscular degenerativa que va a suponer su retirada del mundo de la música.

El cantante y guitarrista va a dejar atrás una importante carrera musical, como miembro de varios grupos (The Herd, Humble Pie) y en solitario. Ha revelado que tiene Miositis por cuerpo de inclusión (IBM), una dolencia que hace que los músculos dejen de funcionar.

Peter cree que la enfermedad eventualmente se extenderá a sus dedos y no podrá tocar más la guitarra. Por esa razón ha anunciado esa gira de despedida que abrirá el 18 de junio en Tulsa y concluirá en San Francisco el 12 de octubre (ver abajo lista completa de conciertos). Y, atención fans, el 16 de agosto estará tocando en el festival de blues Keeping The Blues Alive de Barcelona.

“Soy un perfeccionista, y no quiero salir y sentirme como: ‘Oh, no puedo, esto no es bueno’. Eso sería una pesadilla para mí”.

“He estado tocando la guitarra durante 60 años, es mi pasión. Comencé cuando tenía ocho años y ahora tengo 68. Así que he tenido una muy buena carrera”.

Frampton fue cabeza visible de The Herd en los años sesenta con éxitos como “From The Underworld” o “Paradise Lost”. En 1969 fundó Humble Pie con Steve Marriott de Small Faces en una línea mucho menos pop y girando hacia las raíces, el blues, soul, folk, country. Con ellos grabó cuatro álbumes, hasta que se marchó para iniciar una carrera en solitario.

Tras unos titubeantes pero prometedores inicios como solista, lo que le dio la fama mundial es el doble álbum de 1976 “Frampton Comes Alive”, uno de los LPs en directo más vendidos de todos los tiempos.