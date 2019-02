Preguntas y respuestas sobre el camión con ayuda que llegó desde Nación

Un grupo de concejales de Cambiemos solicitó al Poder Ejecutivo Municipal que informe en forma detallada la ayuda recibida por parte del Gobierno Nacional y la manera en que fue distribuida. Se trata de la colaboración recibida para los afectados por la inundación. Desde el Municipio darán el detalle: “No hay nada que esconder”.

El pedido de los ediles de Cambiemos –realizado a través de un Proyecto de Comunicación- surge a partir de una nota periodística publicada en un matutino local el pasado 2 de febrero, titulada “Vecinos inundados del Munilla aseguran que los bolsones de asistencia alimentaria es pura harina”.

La nota en cuestión expone que “familias que viven sobre calle Goldaracena y 3 de Febrero, dijeron estar indignadas por la poca variedad de alimentos que se le proporciona desde Salud Municipal, para asistir a las familias que padecieron las inundaciones.

En ese sentido, el concejal Pablo Echandi (Cambiemos) indicó que “el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno Nacional a través del Comité de Crisis envió un camión transportando alimentos y otros elementos, para que las autoridades municipales coordinaran la entrega a los damnificados. La pregunta que cabe hacerse es si esa ayuda fue repartida o está guardada a la espera de vaya a saber qué cosa”, se preguntó.

ElDía se contactó con Néstor Pintos, a cargo del área de Defensa Civil Municipal. Pintos resaltó que en todo momento estuvo coordinando la ayuda que llegaba de Nación, de Provincia, del Municipio, de ONG, donaciones, todo. “Nosotros armábamos bolsones y repartíamos para todos los vecinos que necesitaban. Es cierto que llegó un camión que estaba tres cuartos lleno y traía comida no perecedera. No había ni chapas ni puertas”, destacó Pintos.

Puntualmente los legisladores locales solicitaron se informe: cantidad de camiones enviados desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; detalle de la ayuda enviada en dichos camiones y de la entrega de los elementos; cantidad de familias que fueron afectadas por la última inundación y si existen al día de la fecha personas evacuadas.

Al respecto, desde el Municipio informaron desde hace más de una semana que todos los evacuados ya regresaron a sus hogares, que fueron más de 70 las personas afectadas y que llegó sólo un camión “y que no estaba completo”.

Además, Keila Hendenreich, a cargo del Centro de Salud Munilla conversó con ElDía y aseguró que todo está detallado en cada remito. “A primera hora voy a pedir que se coordine un encuentro con los concejales así ellos ven por sí mismos cada detalle que quedó asentado en los registros. Qué es lo que llegó y cómo se distribuyó. Pueden ir y tocarle la puerta a los vecinos para despejar sus dudas”, expresó.

Además, defendió fuertemente el trabajo realizado en el territorio: “Son nueve las manzanas afectadas y no puedo dar los nombres y apellidos de las personas, pero no tengo problemas en facilitarle la información a los concejales. De Nación llegó un solo camión con 7 tipos de alimentos perecederos. Gran parte ya se repartió y lo que queda figura en el stock, está acá y se puede venir a fotografiar y a contar uno por uno porque no hay nada que esconder. Trabajamos muchísimo y todo se hizo de manera transparente”, concluyó.

Por último, Echandi señaló que “la información brindada por la Municipalidad de Gualeguaychú con respecto a la ayuda en el marco de la inundación ha sido casi nula, desprolija y desprovista totalmente de transparencia. Otros municipios de la provincia han dado cuenta al detalle de la ayuda recibida y la forma de asistencia. Acá no se hizo nada de eso. Se retaceó la información y nadie sabe que se hicieron las cosas recibidas. Por eso pedimos oficialmente los datos. Es una vergüenza que se especule con el dolor y la necesidad de la gente”, finalizó.

Esta mañana será clave en la disputa generada ya que desde Cambiemos criticaron el manejo del Municipio y desde el CAPS Munilla aseguran tener todo en orden para que se dé a conocer cada detalle de lo actuado.