La pandemia originada por el coronavirus desmoronó todas las expectativas que tenían los empresarios del transporte urbano luego de un verano que calificaron como “discreto”.

“Lógicamente, estamos más que preocupados por un tema de salud que nos atañe a todos, y sabemos que la sanidad está por encima de todos. Pero no podemos seguir trabajando en estas condiciones: hoy la recaudación no alcanza para pagar el combustible que se gasta a diario, y así no podremos seguir por mucho tiempo. Esperamos que las autoridades tomen las medidas pertinentes, siendo una de ellas la de reducir la circulación de vehículos, que lo único que hacen es gastar gasoil”, afirmó Mariano Delcausse, propietario de Buses Gualeguaychú que opera los corredores 1 y 4.

A modo de ejemplo, uno de los choferes consultados por ElDía que cumple con el trayecto entre Plaza San Martín y Roffo afirmó que en el horario de las 6 a las 9 de la mañana, en 5 recorridos, sólo levantó tres pasajeros.

Buses Gualeguaychú utiliza 8 unidades durante su recorrido, que arranca a las 5 y media de la mañana y finaliza a las 22.30. Los colectivos consumen 600 litros en total, y traducido en dinero significan unos 35.000 pesos.

“El viernes y el lunes trabajamos a pérdida: circulamos una y otra vez con muy poca gente en las paradas. A tal punto que un ramal recaudó solamente 800 pesos”, explicó Delcausse.

“En materia de salud tomamos todas las medidas de seguridad, los choferes cuentan con alcohol en gel para las manos, además de elementos de limpieza que se utilizan en cada parada para desinfectar el micro. Y como sobran asientos, en ese aspecto no tenemos demasiados problemas para tomar las medidas necesarias en la pandemia”, agregó el empresario.