Preocupación porque los suelos entrerrianos no tienen más capacidad de absorción

Un informe del INTA confirmó que, de continuar las lluvias, las tierras llegarán al límite de filtración. Si sucede, habrá nuevas crecidas y se afectará la producción agraria. En la ciudad, Defensa Civil trabaja preventivamente por si el río llega al límite de evacuación.

Las lluvias de las últimas semanas generan preocupación en varias provincias, entre ellas Entre Ríos. Los milímetros de precipitación acumulados en los primeros días del año superan ampliamente los niveles normales para el mes de enero en la región afectada.

En consecuencia, estas vicisitudes climáticas mantienen en vilo a la población de las diversas localidades afectadas, pero por sobre todo a los productores agropecuarios, ya que los suelos de gran parte de la zona núcleo del país se encuentran con gran contenido de agua.

Según un informe difundido por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), “de continuar las precipitaciones, los suelos saturados o los que se encuentran muy cerca de su nivel máximo de absorción, ya no podrán infiltrar más agua y se originarán nuevos excesos hídricos”.

Esto quiere decir que los suelos en la totalidad de la provincia de Entre Ríos ya colmaron o están a punto de colmar su capacidad de absorción.

Para colmo, los pronósticos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el panorama para los próximos días no es alentador: se prevén para los próximos días valores de precipitación acumulada que van a oscilar entre los 50 y 150 mm -pudiendo ser superados de forma puntual- que complicarían aún más la situación.

La situación en la ciudad

El área de Defensa Civil de la Municipalidad de Gualeguaychú comenzó a coordinar los trabajos preventivos ante posibles situaciones causadas por la inclemencia del tiempo.

“Actualmente, por la altura del río, ya está afectado el Parque Unzué y las playas públicas”, señaló el responsable de Defensa Civil Néstor Pintos, quien agregó que “esta situación nos pone en alerta, por lo que con la secretaría de Obras Públicas y de Desarrollo Social y Salud ya tenemos coordinado todo lo necesario en caso de requerirse”.

Ante el pronóstico desfavorable de los próximos días, la Municipalidad recomienda que los vecinos retiren de la calle los elementos que puedan obstruir las bocas de tormenta, tratar de no circular por la calle en caso de que haya fuertes vientos o durante una tormenta, evitar contacto con postes de luz y árboles, y aunque el servicio de recolección de residuos no se suspenderá, sacar la basura en los horarios establecidos para que no se tapen los desagües.

El teléfono ante emergencias al que se puede comunicar la población durante las 24 horas de manera gratuita es el 103.