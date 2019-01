Presentaron el cronograma electoral para Provincia y Nación

El cronograma electoral provincial y el nacional fueron definidos. Entre la elección de las autoridades provinciales y la fecha tope para presentar candidaturas para las primarias nacionales habrá sólo trece días de diferencia.

Luego de que los entrerrianos voten el domingo 9 de junio las autoridades que regirán los destinos de la provincia y de cada una de las localidades por los próximos cuatro años, entrará en la recta final el tiempo para definir cuáles serán los nombres que competirán en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) nacionales.

Es que el cronograma electoral nacional, publicado por el Gobierno nacional cuando en Entre Ríos aún no se sabía si las elecciones provinciales se iban a adelantar, fija que el 22 de junio es el último día para presentar ante las juntas electorales partidarias las listas de precandidatos para las primarias nacionales que se realizarán el domingo 11 de agosto.

En las próximas elecciones nacionales, Entre Ríos votará para definir tres senadores nacionales y 4 diputados nacionales. En diciembre de este año, vencerán los mandatos que obtuvieron en las elecciones del 2013 los senadores justicialistas Pedro Guillermo Guastavino; Sigrid Kunath y Alfredo De Ángeli (electo entonces por el Frente Entrerriano Federal, de Jorge Busti) y los diputados electos en 2015 Julio Solanas; Juan Manuel Huss (ambos del Frente para la Victoria); Marcelo Montfort y Yanina Gayol (Cambiemos).

Al ser dos elecciones distintas y no coincidir la fecha de realización, aquellos que hayan participado en la elección provincial (hayan sido electos o no) no tienen ningún impedimento para formar parte de la boleta de cargos nacionales.