Prevén que el martes sigan las lluvias y esperan otro repunte del río

Los pronósticos indican que el clima inestable continuará durante gran parte del martes, aunque sin tanta intensidad. Y los especialistas informaron que toda el agua caída en Larroque y las zonas aledañas llegará mañana a Gualeguaychú por el Gualeyán, inundando el parque y las playas.

Luego del temporal del lunes, donde algunas zonas de Gualeguaychú se vieron algo afectadas y por el cual ciudades como Larroque quedaron bajo el agua por la enorme tormenta que cayó en esa zona, el clima seguirá inestable en la ciudad un tiempito más.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y los sistemas de pronósticos privados, las lluvias continuarán durante el martes en mayor o menor medida: algunos dan un chaparrón durante la tarde mientras que otros sostienen que lloverá varias veces durante la jornada. Como sea, el pronóstico indica que no caerán más de 15 milímetros durante ese día y que las tormentas no serán ni parecidas a las acontecidas el lunes último y mucho menos será como el temporal del jueves.

Lo que se es prácticamente una certeza es que el río Gualeguaychú sufra un considerable repunte durante el martes mismo, y esto se debe a varios factores.

Por un lado vendrá por el Gualeyán toda el agua que cayó en zonas como Larroque e Irazusta. En total, desembocarán en el río Gualeguaychú entre 120 y 130 milímetros provenientes de esas localidades. La principal consecuencia será que el Parque Unzué, las playas y balnearios y los complejos turísticos costeros volverán a quedar bajo el agua.

Y para colmo, se pronostica para el martes un cambio de viento hacia el sudeste, lo que ocasionaría una sudestada que impediría el rápido desagote de esa agua que llegará por el Gualeyán. La sudestada comenzaría en las primeras horas del martes y los vientos continuarían en esta dirección hasta las últimas del miércoles.

Pronóstico para el verano

“Esperaba que sucedan temporales como el que sucedieron los últimos días, pero con menos frecuencia”, relató a ElDía Daniel Henández, referente de Defensa Civil y especialista en temas climatológicos. “O sea, esperaba que esto pasara una vez por mes, no dos veces por semana”, amplió.

La preocupación de Hernández no es en vano, y muchos de los motivos del comportamiento caótico apuntan a un solo responsable: el calentamiento global. Según informa el SMN para el próximo trimestre, las temperaturas van a ser normales, y las lluvias tienen un 40% más de probabilidad de que sean por encima de las normales.

“Si el fenómeno del Niño se concreta, que estamos en condiciones de decir que será así, va a ser un Niño tardío porque estos fenómenos deberían haber sucedido en octubre, pero están ocurriendo a mediados o fines de diciembre. Hemos venido hasta ahora con una temporada muy avanzada de primavera fresca, porque calor no ha hecho. Otros años, diciembre era el mes del verano, y el de este año nada que ver”, concluyó ante el panorama para el próximo verano.