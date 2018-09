Proyectan que un fiscal atienda un vez por semana en Urdinarrain a partir de fin de año

Lo anunció el fiscal coordinador Lisandro Beheran en el encuentro que se realizó en el Club Progreso, donde también participaron los jefes de la policía departamental y autoridades políticas. Malestar por la escasa concurrencia de vecinos.

Juan Fernández

La semana pasada, el Concejo Deliberante organizó una charla abierta donde se convocó al Jefe de Fiscales del departamento Lisandro Beheran y al Jefe de Policía departamental Carlos Fabián Pérez, quienes dieron detalles de la colaboración ciudadana en la investigación del delito y mantuvieron un nuevo mano a mano con los vecinos.

La sorpresa fue la escasa concurrencia de vecinos, y tanto el Fiscal como la Policía prácticamente solo le hablaron a las autoridades políticas presentes, como a los concejales, el intendente Alberto Mornacco y algunas personas que militan en diferentes partidos políticos. Esto generó el malestar visible, sobre todo en los concejales, que habían organizado esta jornada.

A pesar de esto, en su alocución el fiscal Beheran afirmó que no fue en vano su mano a mano con los vecinos en la reunión junio pasado, y trajo novedades para la ciudad: “Si bien como representante del Ministerio Publico Fiscal he estado solicitando, como les dije en la reunión anterior, si es posible que pudiéramos contar con un fiscal designado pura y específicamente para Urdinarrain, hoy por hoy la cuestión presupuestaria no lo permite”

“En la actualidad no contamos con la posibilidad de agregar fiscales en el departamento: somos ocho fiscales, y para trabajar y brindar el servicio que la sociedad se merece tendríamos que ser 20. Igualmente, en esta localidad, por la problemática que todos sabemos, la idea es que pueda concurrir un fiscal de manera periódica, semanalmente o cada 10 días, para que haya contacto directo entre los vecinos y una autoridad judicial”, afirmó Beherán.

“Esto sería a partir diciembre, o a más tardar a fines de enero: un fiscal de Gualeguaychú se trasladará para atender en Urdinarrain y que el vecino de Urdinarrain al menos tres o cuatro veces por mes tenga la posibilidad de estar con un fiscal, si bien lo ideal sería que haya uno permanentemente en la ciudad, que viva aquí, que sea el encargado de toda la problemática de la localidad, por ahora es la solución que podemos dar y esperar que pronto se pueda lograr lo de tener un fiscal aquí, al igual que lo ideal sería que haya un juzgado penal acá mismo, que ojala que paulatinamente se pueda lograr”, señaló el Jefe de fiscales.

Por su parte, el Jefe de la Policía Pérez hizo un recuento de todo el personal con el que se cuenta en el departamento y los móviles que se utilizan para la seguridad. Luego anunció que básicamente trabajan en la prevención: “Vamos a implementar un proyecto pedagógico tratando en las escuelas la prevención de adicciones que ya se realiza en Gualeguaychú y también lo vamos a implementar en Urdinarrain”, indicó.

A su vez agregó que: “Se han adquirido motocicletas que ya fueron entregadas por el municipio y se está haciendo todo el tramite interno para ponerlas en la calle que se sumaran al patrullaje de la ciudad y también nos comprometimos en destinar el personal para esas motos” Además el jefe de policía confirmó lo adelantado por El Día la semana pasada en cuanto a que a partir de Noviembre se inaugurará la nueva comisaría en la ciudad y la puesta en funcionamiento de la planta de Verificación Técnica Vehicular (VTV)”.

En tanto que el vice intendente Martín Traverso se quejó de la poca concurrencia del vecino en general y señaló: “Es una lástima porque no se nos da a menudo este tipo de reuniones, y hacerles saber a de nuestras preocupaciones como sociedad y como vecinos, quizás cuando hay una ola de inseguridad la gente concurre más, pero cuando nos juntamos para hablar de como trabajamos, como podemos colaborar y como trabaja la fiscalía o la policía hay vecinos que no se hacen un ratito y no se le da el interés que tiene que haber para trabajar estas cuestiones”.

“Habíamos organizado esta reunión entre los dos bloques del concejo deliberante porque hay cuestiones que no tienen nada que ver con posturas políticas y tampoco queríamos que se politice, así lo entendíamos desde el concejo para que todos charlemos de igual a igual como ciudadanos, era un momento especial para poder hablar, proponiendo cuestiones concretas para que se puedan desarrollar entre la Municipalidad, la policía y la fiscalía”

“Es una muy buena noticia lo que dijo Beherán, lo de tener un fiscal periódicamente que atienda en Urdinarrain. Esto permitirá avanzar en otras cuestiones, como la de tener más herramientas en la ciudad, porque Urdinarrain crece y la zona de influencia también lo hace, y no hay que esperar a que nos desborden las problemáticas, por eso me parece muy bien que el Fiscal se haya comprometido en brindarnos esta posibilidad en la cuidad. Lo tenemos que tomar como un primer paso y que en algún momento podamos tener un fiscal fijo en Urdinarrain”, argumentó.

Con respecto a las dos motos que compró la Municipalidad, el Secretario de Gobierno Martín Traverso indicó que “son las que se había comprometido el intendente a traer: ya fueron compradas y entregadas a la Policía, que ya está haciendo los trámites internos para darles el alta como vehículo policial. Lo importante es lo que dijo el comisario Pérez: asignar personal para poder tener todas las unidades trabajando a la vez que es un compromiso del jefe departamental”, concluyó.