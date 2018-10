Publican un video de CR7 bailando con la mujer que lo acusó de haberla violado

El futbolista portugués niega las acusaciones de la supuesta violación que, según la estadounidense Kathryn Mayorga, se produjo hace nueve años en Las Vegas.

Una grabación obtenida por el diario The Sun muestra a un Cristiano Ronaldo bailando cariñosamente con la exmodelo estadounidense Kathryn Mayorga, que lo acusa de haberla violado en un hotel de las Vegas en junio de 2009.

El rotativo afirma que el video fue filmado con un celular en la zona VIP del club nocturno Rain horas antes del supuesto abuso sexual. En las imágenes se observa cómo ambos conversan y se abrazan varias veces.

Mayorga presentó la pasada semana una denuncia en la que alega que el futbolista la violó analmente sin su consentimiento en 2009 después de haberse conocido en el club nocturno. La Policía de Las Vegas reabrió la investigación del caso.

Cristiano Ronaldo with Kathryn Mayorga, back in 2009.

Am I the only one who thinks that Mayorga is Ronaldo Jr’s mother? This rapist thing is kinda odd… pic.twitter.com/16ASVLQTU5

— Eky (@ekyyyyyyyyy) 3 de octubre de 2018