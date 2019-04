Qué dice de Sergio Urribarri, el nuevo libro de Cristina Fernández

La expresidenta refiere al exgobernador en Sinceramente. Le atribuye la idea de poner en marcha Fútbol para Todos y la propuesta de Galuccio al frente de YPF.

Sinceramente, el libro de Cristina Fernández de Kirchner, dedica algunos párrafos al exgobernador Sergio Urribarri. La extitular del Ejecutivo Nacional refiere a dos iniciativas de Urribarri que fueron tomadas por su gestión.

Por un lado, confirma lo que para los entrerrianos es ya conocido: que fue el exgobernador el promotor de Fútbol para Todos. Recuerda que lo anunció “el 20 de agosto de 2009 por cadena nacional -algo que los medios hegemónicos odiaban porque perdían el monopolio de la palabra y habían convencido de ese odio a una parte de la clase media”.

Cuenta que la iniciativa fue de Urribarri y asegura que nunca lo dijo públicamente “porque las represalias contra él por parte del grupo Clarín iban a ser terribles”, asegura.

En el libro (página 235) se insinúa que el asunto en debate, en la Casa Rosada, era “lo que iba a salir” poner en marcha la propuesta.

YPF

Por el otro, Cristina atribuye al presidente de la Cámara de Diputados el haber acercado el nombre de Miguel Galuccio para hacerse cargo de la YPF reestatizada. Destaca que el CEO de la empresa era “un ingeniero experto en petróleo egresado del mítico ITBA y que ya había trabajado en la empresa bajo la conducción de Estenssoro”.

“Sobre él me había hablado el gobernador de Entre Ríos, el “Pato” Urribarri, cuando se enteró lo que íbamos a hacer y me había traído su currículum que me pareció impecable”, repasa la expresidenta en el libro que será presentado el 9 de mayo en la Feria del Libro. (fuente: Página Política)