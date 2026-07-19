El presidente Javier Milei, miembros del Gabinete Nacional, además de senadores y diputados libertarios felicitaron a la Selección argentina, luego de la derrota de Argentina por la Copa del Mundo ante España.

"Muchas gracias Jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto", publicó el mandatario argentino desde su cuenta de X, y que reposteó el canciller Pablo Quirno y la diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine.

Muchas gracias Jugadores...!!!

Hasta el final con las botas puestas.

Argentina siempre en lo alto. — Javier Milei (@JMilei) July 19, 2026

Quien también se sumó a los saludos fue la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, que aseguró que los argentinos "amamos y admiramos" a este equipo y que todo el país "se abraza" bajo la bandera.

¡Gracias Selección Argentina por darlo Todo por Argentina! Los amamos y admiramos, porque representan lo mejor de nuestro pueblo, coraje, esfuerzo, picardía y talento. Gracias, porque hoy 50 millones de argentinos nos abrazamos bajo la celeste y blanca! pic.twitter.com/fYmL7rHXX6 — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 19, 2026

"¡Gracias Selección Argentina por darlo Todo por Argentina! Los amamos y admiramos, porque representan lo mejor de nuestro pueblo, coraje, esfuerzo, picardía y talento. Gracias, porque hoy 50 millones de argentinos nos abrazamos bajo la celeste y blanca!", manifestó.

Por su parte, el asesor presidencial Santiago Caputo pidió "aplausos y ovación para la Selección Argentina", mientras que la jefa de bloque del Senado (LLA) Patricia Bullrich, aseguró que están "orgullosos de este equipo y de lo que representan": "¡Gracias jugadores! En las buenas y en las malas, todos juntos", agregó.

Fuente: NA