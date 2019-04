¡Qué jugador! El Bati la rompió en el “Bailando por un sueño” italiano

El ex goleador histórico de la Selección Argentina bailó junto a su esposa, Irina Fernández, en la pista del “Ballando con le stelle”.

Si de delantero implacable hablamos, Gabriel Omar Batistuta ocupa un lugar en el podio de los mejores artilleros de la historia del fútbol argentino. Frente al arco, el “Batigol” no perdonaba y era dueño de un potente disparo que hacía temblar a los arqueros. Pero si a este depredador del gol lo trasladamos a la pista de baile, el combo podría sorprender a más de uno.

Batistuta regresó a Italia para ser homenajeado por la ciudad de Florencia por su cumpleaños número 50. En ese contexto, el ex goleador aprovechó su estadía en el país europeo para hacer una participación especial en el “Bailando por un sueño” italiano.

Sí, el Bati aceptó ingresar a la pista del “Ballando con le stelle” junto a su mujer, a quien, según sus palabras, la sedujo con sus pasos de baile. “La conquisté bailando… ¡hace mucho tiempo atrás! En el vals de los 15 años”, bromeó el ex artillero, antes de ingresar a la pista.

Y agregó: “Con el baile me llevo mal. Por era un gran bailarín. No un grande, un buen bailarín. Pero después del fútbol, los pies no respondieron más. Sé cómo es mi cabeza, pero cuando la orden a los pies no llega…”. Cabe recordar que una vez retirado, Bati contó el insoportable dolor que sufrió en sus tobillos, resultado de las continuas lesiones durante sus 17 años de carrera.

Según explicó en su momento, no tiene cartílagos y todo su peso está apoyado sobre los huesos del pie. “Es verdad que le pedí a un doctor que me cortara las piernas porque no podía caminar”, había contado. Sin embargo, esto no evitó que el ex goleador histórico de la Selección bailara al ritmo de la canción “La Vida es un Carnaval” de Celia Cruz.

El argentino y su esposa Irina Fernández recibieron los elogios del jurados, quienes los calificaron con tres ’10’, un ‘9’ y un ‘8’. Antes de irse, el Batigol se dio el lujo de evaluar la coreografía de Daniel Osvaldo –que se sumó este año al show- y no lo dudó: “¿Mi voto? Un diez. Lo envidio. Yo, con un poco de entrenamiento, me puedo acercar”, sentenció.