“Que la victoria del peronismo en Entre Ríos se replique en todo el país”, pidió Urribarri

El presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos estuvo presente, anoche, en la inauguración de la denominada “Casa Patria” de la capital entrerriana. Sergio Daniel Urribarri se mostró junto a Blanca Osuna, Oscar Parrilli y Tristan Bauer.

La “Casa Patria” de Paraná “tiene por objetivo la formación política de nuestros simpatizantes, afiliados, dirigentes, que es una de las directivas que nos dio Cristina Kirchner”, dijo Parrilli, presidente del Instituto Patria, la usina de pensamiento y acción política del kirchnerismo.

El ex secretario general de la Presidencia, durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, aseguró: “Venimos a Paraná a poner en marcha un convenio de cooperación entre el Instituto Patria y Casa Patria, que se inaugura hoy. Tiene por objetivo la formación política de nuestros simpatizantes, afiliados, dirigentes, que es una de las directivas que nos dio la ex presidenta Cristina Kirchner, en el Instituto Patria, de formar a nuestros dirigentes, de darles conocimiento, saberes”.

“Tenemos cursos de formación política, de economía, derechos humanos, relaciones exteriores. La intención es darle elementos, sobre todo a los jóvenes, para que puedan pensar, razonar, tener criterios propios y no ser víctimas de los vaivenes de los medios de comunicación que, con consignas, intentan manejar el pensamiento de los argentinos”, resaltó.

La bautizada “Casa Patria” está en Monte Caseros 449 de la capital entrerriana. Manifestó asimismo que este martes se comunicó con el gobernador Bordet “al que he felicitado por los resultados de las PASO, tanto a él como a los dirigentes del kirchnerismo en Entre Ríos, porque han logrado una unidad que ha sido ejemplo en todo el país y que además le ha dado un triunfo rotundo a este espacio político y una derrota catastrófica a Macri, a Cambiemos, sobre todo a sus políticas”.

“Hoy los más afectados por esta perversa política del gobierno, son los trabajadores. Comenzaron diciéndoles que un trabajador no podía tener un plan, que no podía irse de vacaciones, que no podía tener un celular, y terminaron con la comida. Es tan perverso este modelo económico que ha endeudado al país, ha destruido la industria nacional, ha destruido el trabajo. Hasta los sectores de la clase media tiene dificultades para acceder a lo más elemental que es la comida”, resaltó Parrilli.