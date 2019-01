¿Qué le pasó a Guido Süller? Subió un video donde se lo ve hinchado e irreconocible

El mediático publicó un video donde se lo ve completamente hinchado y con fiebre. Está internado.

Guido Süller sorprendió a todos sus seguidores este lunes al compartir un impactante video en su cuenta de Instagram donde se lo ve completamente hinchado y con fiebre, mientras se encuentra internado en el Hospital Austral.

Según detalló el mediático, se trata de una enfermedad autoinmune y si bien no precisó cómo se originó tal estado, advirtió que no está pasando por un buen momento, tanto a nivel sentimental como en el ámbito profesional.

“Tuve que soportar sobre mis espaldas muchas responsabilidades, con mi mamá. Estuve seis meses conviviendo con ella, prácticamente las 24 horas, y se vuelven bastante crueles los ancianos con los años”, relató Guido durante su descargo en la red social.

La relación entre el mediático y su mamá, Nélida (90) no pasa por su mejor momento. Sin ir más lejos, el año pasado –durante el día de la madre- la mujer dio a entender que quería más a su perro que a su hijo.

Guido se llevó a vivir a Nélida a su casa en agosto de 2018 luego de la muerte de su padre y tras denunciar a su hermano Marcelo, quien se hacía cargo de la mujer hasta ese momento, por ejercer violencia doméstica sobre ella.

Por otra parte, Guido sostuvo que se tuvo que hacer cargo de la conducción de algunos eventos en la ciudad de Centenario, en la provincia de Neuquén, y que recibió muchos insultos de parte del público que lo desanimaron. “Esto sumado a un problema que tuve en Centenario, Neuquén: yo iba a conducir los carnavales y la gente me empezó a insultar”, explicó.

Y cerró: “Yo soy popular porque me gusta que me quiera la gente, nada más. No quiero otra cosa, para eso estudié arquitectura y hago otras cosas”.

El mediático se encuentra internado en el Hospital Austral por una reacción alérgica, luego de que el año pasado fuera sometido a una operación donde le extirparon cuatro tumores y unos pólipos del intestino.