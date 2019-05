¿Qué número ves?: El viral que va a mandar a varios al oculista

Consultado por esto, el doctor Nicolás Fernádez Meijide, jefe de Córnea y Cirugía Refractiva del Hospital Italiano aseguró que no se puede categorizar la función visual de una persona por un simple cuadro o ejercicio de vista. “La percepción visual es algo subjetiva. No se puede tomar un diagnóstico certero por esto. Yo me dedico al diagnóstico y cirugía de problemas oculares, como el astigmatismo y miopía, y este estudio no es algo convencional”, aseguró el experto oftalmólogo.