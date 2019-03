¿Qué provocó la gigantesca caída de Facebook, Instagram y WhatsApp?

La red social de Mark Zuckerberg reveló la causa detrás del corte generalizado de sus aplicaciones. Las razones por las cuales celebra Telegram.

Facebook, Instagram y WhatsApp presentaron durante gran parte del miércoles problemas de conexión para los usuarios en diversos países de Europa, América del Norte, Argentina Brasil y Perú. Esto provocó que sitios como Twitter o Telegram ganarán cientos de miles de usuarios. En el caso de este último, 3 millones de usuarios se sumaron ante la imposibilidad de hablar por WP.

Las redes sociales de la compañía a cargo de Mark Zuckerberg presentaron fallas o estuvieron caídas por más de 10 horas, lo que llevó pensar que las plataformas habían sido víctima de un ciberataque.

También se relacionó este problema con el deseo del CEO de Facebook de integrar las tres plataformas en una sola y a una supuesta prueba fallida de esta intención.

Otros, en cambio, opinaron que el episodio estaba emparentado con el tráfico que soportan los servidores de las tres redes sociales y agregaron que éstos se vieron saturados.

Lo cierto es que una vez solucionado el problema, la red social con más usuarios en el mundo dio a conocer las causas que llevaron a sus plataformas a estar caídas durante casi mediodía.

Yesterday, as a result of a server configuration change, many people had trouble accessing our apps and services. We’ve now resolved the issues and our systems are recovering. We’re very sorry for the inconvenience and appreciate everyone’s patience. — Facebook (@facebook) 14 de marzo de 2019

“Ayer, como resultado de un cambio en la configuración del servidor, muchas personas tuvieron problemas para acceder a nuestras aplicaciones y servicios. Ahora hemos resuelto los problemas y nuestros sistemas se están recuperando. Lamentamos los inconvenientes y apreciamos la paciencia de todos”, señalaron desde la cuenta de Facebook en Twitter.

We’re aware that some people are currently having trouble accessing the Facebook family of apps. We’re working to resolve the issue as soon as possible. — Facebook (@facebook) 13 de marzo de 2019

Y agregaron: “Somos conscientes de que algunas personas actualmente tienen problemas para acceder a la familia de aplicaciones de Facebook. Estamos trabajando para resolver el problema lo antes posible. Estamos enfocados en trabajar para resolver el problema lo antes posible, pero podemos confirmar que el problema no estuvo relacionado con un ataque DDoS”.

Esta fue la segunda caída masiva de Facebook en cuatro meses, aunque esta última duró mucho más tiempo. El sitio DownDetector, especializado en juntar los reclamos de los usuarios sobre fallas en diferentes plataformas de la web, detalló que el servicio estaba caído en algunas zonas de Argentina, Chile, México, Estados Unidos, Brasil, Perú y todos los países europeos.

Furiosos y cansados de poder utilizar el servicio de mensajería más importante del mundo, los usuarios decidieron buscarle una alternativa a WhatsApp…. ¡Y la consiguieron! El gran beneficiado fue Telegram, una de las apps de mensajería instantánea de mayor crecimiento, que sumó 3 millones de nuevos usuarios en las últimas 24 horas.

Pavel Durov, uno de los desarrolladores de la aplicación, reveló ésta feliz noticia a través de su canal oficial. “Veo que 3 millones de nuevos usuarios se han registrado en Telegram en las últimas 24 horas. Bien. Tenemos verdadera privacidad y espacio ilimitado para todos”, escribió. Hasta el momento, Telegram cuenta con 200 millones de usuarios, lejos de los 1000 millones de usuarios de WP.