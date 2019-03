Qué resultados debe esperar Juventud para mantener la categoría

Tras la victoria de anoche en Las Parejas, el Decano quedó a un paso de asegurar su permanencia. Cuáles son los resultados que deben darse para que el Juve siga en el Federal A.

Con la gran victoria de Juventud Unida en la noche del lunes ante Sportivo Las Parejas, el equipo de la ciudad quedó muy cerca de poder asegurar la permanencia en el Federal A, para lo cual deberán darse una combinación de resultados factibles.

En primer lugar, es bueno destacar que Juventud (27 puntos) no podrá descender directamente y que, como peor escenario, podría jugar un desempate ante Deportivo Roca, que tiene 21 puntos y debe dos partidos, esta noche a las 21 ante Ferro de General Pico, que también pelea por permanecer en la categoría y el domingo a las 16 frente al ya descendido Independiente de Neuquén.

Si los Naranjas ganan sus dos encuentros llegarán a 27 puntos y podrían forzar un desempate contra Juventud, aunque también ambos equipos tendrán la posibilidad de mantener la categoría, dado que hay otros equipos que podrían quedar debajo de los 27 puntos.

Ferro de Gral. Pico (26 puntos): Con un empate ante Deportivo Roca mantiene la categoría y automáticamente también lo hará Juventud Unida. En caso de perder el miércoles, en la última fecha recibirá a Cipoletti.

Gimnasia y Tiro (25) y Juventud Antoniana (22): Juegan entre sí el domingo en la última fecha, de modo que los dos no podrían superar a Juventud Unida.

Juventud Unida Universitario (26): Visitará al descendido Racing de Córdoba en la última fecha. Al igual que Juventud, podría salvarse si no gana Deportivo Roca.