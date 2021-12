Qué tiene el "pan dulce salado" que causa furor en estas fiestas

Este dato fue captado por Ludmila Sosa, @dulce.olivia03 en Instagram, quien transformó la receta tradicional para convertirlo en salado. La mujer de 23 años contó que empezó con la venta del típico pan dulce, pero notaba que en su entorno se cansaban del gusto dulce. “Pensé ¿por qué no intentar hacer uno salado? Fui probando y anotando lo que iba usando y salió, no use la receta de nadie”, explicó.

Fue así como se le ocurrió comenzar un nuevo emprendimiento gastronómico. Si bien esta idea le parecía genial, su realidad le presentaba varios obstáculos. Al comienzo, no contaba con el equipamiento necesario para arrancar con la pastelería. Además, es madre soltera de Olivia, de 4 años. Arriesgarse a probar algo nuevo implicaba un costo importante. Sin embargo, y a pesar de todo, “con balanza prestada, una licuadora que era de mi abuela, empecé”.

Actualmente, y dado el furor que sus productos tuvieron en redes sociales, vende casi todos salados y solo un cuarto de su producción son dulces. A su vez, los sabores varían para poder adaptarse a los múltiples paladares de la gente. Jamón y queso, y salame y queso son los de mayor éxito. Empero, está pensado en sumar alguna receta vegetariana.

Como plan a futuro, Ludmila Sosa quiere abrir su propio local para comercializar sus productos, así como equiparse mejor de electrodomésticos. También quiere expandirse a más zonas de la provincia de Buenos Aires, ya que por ahora abarca la zona sur mayoritariamente. “Estoy pensando acercarme a otras zonas como San Justo o zona norte, ya que piden mucho y a partir de 10 unidades me puedo acercar”, detalló.

A pesar del arduo trabajo que conlleva dedicarse a la pastelería, ya que trabaja desde las 20hs hasta las 6:30 am, considera su pan dulce es un éxito porque salen fuera de lo común. Además, “hacerlos con mucho amor y paciencia” es clave para que salgan más ricos que nunca. Sin dudas que la propuesta de Ludmila es idónea para todos aquellos con ganas de probar cosas nuevas.