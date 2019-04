Quedó detenido el conductor de la Amarok que  anoche se cruzó de carril y colisionó a un Megane en la ruta 20

Se trata del médico forense Marcelo Benetti. La fiscal, Carolina Costa, interviniente en la causa determinó su detención y custodia en el Hospital Centenario donde se recupera de las leves lesiones que sufrió. El análisis de sangre habría dado positivo con números muy elevados.

Anoche, a las 20.30, las sirenas de unidades del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú y ambulancias, se escucharon con fuerza en la salida, Acceso Norte, de la ciudad en dirección a la temida ruta 20.

Lo temido por todos se terminó confirmando con un nuevo accidente, aunque en este caso, el, pésimo estado de la cinta asfáltica no tuvo nada que ver. Un Megane, tripulado por un grupo de jóvenes que venía de Gualeguay, en dirección a Urdinarrain fue colisionado por una camioneta Amarok que se cruzó de carril. Por fortuna la camioneta no impactó de lleno en el vehículo, pero de todas maneras la colisión fue muy fuerte quedando destrozado el auto. El conductor de la camioneta, el médico forense Marcelo Benetti, fue derivado al hospital con lesiones menores. Posteriormente, luego de que se realizaran las habituales pruebas de alcohol en sangre, el profesional de la medicina quedó detenido en el Hospital Centenario con custodia policial. Cabe destacar que el profesional no pertenece a la fuerza policial. Según lo indicado, los análisis de laboratorio habrían indicado una alta graduación alcohólica en el médico que conducía la camioneta, razón por la que la justicia, interviene la fiscal Carolina Costa, habría dispuesto la detención.

El accidente ocurrió en el kilómetro 25 de la Ruta 20, en inmediaciones de Santa Bárbara, con un salvo muy leve de lo que pudo ser teniendo en cuenta la magnitud del choque.

Por fortuna los jóvenes tripulantes del Megane que terminó fuera de la ruta están bien, aunque uno de ellos, el conductor del rodado Andrés Riolfo sufrió la fractura de una de sus piernas y es atendido en Gualeguaychú. El resto, Juan Pablo Martínez sufrió golpes y fue atendido en el nosocomio de Urdinarrain, mientras que el jugador de Deportivo Pedro Mornacco, hijo del actual intendente, salió ileso, al igual que las jóvenes Felisa Charadia y Yanina Miró. Todos retornaban a Urdinarrain luego de observar el partido de Deportivo en Gualeguay.

Consultado el Jefe de Policía, Comisario Mayor Christian Hormachea, sobre el accidente, indicó que “actuó en primer lugar personal de la Comisaria Cuarta, debido a que el accidente vial se registró en su jurisdicción”. El alto jefe policial desmintió que se “hayan recibido denuncias que daban cuenta de un manejo anormal del conductor de la Amarok”. Indicó que es una “zona con muy poca señal y que en el registro de llamadas no figura ninguna denuncia”