Quedó firme la sentencia del primer juicio por agroquímicos en Entre Ríos

La Cámara de Casación de la Provincia dejó firme el fallo de los jueces que, en octubre de 2017, condenaron a los responsables de la fumigación que causó daños a personal y alumnos de la Escuela Nº 44, en cercanías de Santa Anita, Concepción del Uruguay. De esta forma, concluyó la primera causa por fumigación en elevarse a juicio y tener sentencia. En la ciudad está vigente la ordenanza Glifosato Cero.

El fallo encontró culpables al dueño del campo, al piloto y al presidente de la empresa de aviación que esparció los agrotóxicos, por los delitos de contaminación ambiental y lesiones culposas leves.

Mariela Leiva, docente del establecimiento, denunciante en la causa y una de las personas afectadas por la fumigación, supo de la noticia justo en el momento en que la información fue difundida a los medios. En diálogo con la agencia de noticias AIM, se mostró emocionada y, al mismo tiempo, sorprendida.

Leiva aseguró que se enteró del resultado del fallo gracias a una abogada del foro ecologista “que también forma parte de distintos procesos ambientales que llevamos adelante”. La frase de la letrada sobre el fallo fue una sola: “¡Quedó firme, quedó firme!”.

La sentencia se produjo el 3 de octubre del año pasado cuando el presidente de la empresa fumigadora de Villaguay Aero Litoral SA, Erminio Bernardo Rodríguez, el productor del campo que contrató el servicio, José Mario Honecker y el piloto César Martín Visconti, autor material de la fumigación, recibieron un año y medio de prisión. No obstante, la sentencia había sido apelada ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay. Esta audiencia se había suspendido en dos oportunidades, junio y julio, por pedido de los propios abogados defensores.

Los hechos

El 4 de diciembre de 2014 hubo una fumigación en los campos linderos a la Escuela de Personal Único Nº 44, en cercanías de colonia Santa Anita. Los productos químicos desparramados por el avión causaron graves efectos en la salud de quienes se encontraban realizando las actividades escolares.

Mariela Leiva, docente a cargo en ese momento e integrante de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), realizó la denuncia y e impulsó la campaña Paren de fumigar las escuelas, un movimiento que recorre la provincia realizando charlas de concientización sobre la problemática de los agroquímicos.

La Justicia tardó casi tres años en pronunciarse. A pesar de que el fallo dejó gusto a poco ante muchas expectativas, sentó un precedente importantísimo al transformarse en la primera causa de este tipo que prosperó con sentencia positiva.

El papel de Agmer

Destacaron la participación del gremio docente, por lo que manifestaron que “se trata de una victoria de Agmer en su función del cuidado de la salud y el ambiente. Mañana estaremos en Paraná para seguir en esta lucha, sentando precedentes históricos en la provincia de Entre Ríos. Que todo el país sepa que hay un sindicado docente que además de trabajar por salario e infraestructura también lo hace por el ambiente”, destacó Leiva.

Glifosato Cero en Gualeguaychú

La Cámara de Paraná resolvió hacer lugar al recurso de apelación presentado por la Municipalidad y el Ministerio Público Fiscal, por lo que el uso, almacenamiento y comercialización del agroquímico vuelve a estar prohibido dentro del ejido Gualeguaychú para las seis firmas demandantes.

La norma se aprobó el 16 de abril y establece la prohibición del uso, almacenamiento, transporte, comercialización y venta de Glifosato, dentro del ejido Gualeguaychú.

Por su parte, el referente de la Sociedad Rural, José Ignacio Colombatto hizo hincapié en que la entidad “es parte indivisible de la ciudad de todos y un actor protagónico de la economía, el empleo, la defensa del medio ambiente y del entramado institucional de Gualeguaychú”, afirmó.

“Siempre entendimos que como entidad no sólo existimos para defender los intereses de los productores. Insertos en una comunidad y siendo parte activa en ella, siempre quisimos ser actores protagónicos del desarrollo de la ciudad. Y resulta gratificante saber que hemos sido parte importante del Gualeguaychú de hoy. Estuvimos, estamos y estaremos en los grandes temas de la ciudad, apuntalando el desarrollo. La historia no se borra de un plumazo, no pueden corrernos a un costado de la historia, le pese a quien le pese”, finalizó.