¿Quiénes podrán pedir certificados por no votar el domingo?

El próximo domingo se realizará en Gualeguaychú y todo el territorio entrerriano la primera votación de las cinco que habrá hasta que se conozca el nombre del próximo Presidente de la Nación. Quiénes deberán presentarse en la Policía en el caso de no votar para que se le extienda un certificado.

La obligatoriedad del voto rige desde los 16 hasta los 70 años y luego es voluntad de cada persona presentarse en el cuarto oscuro a emitir su voto. Pero qué deben hacer aquellos que están imposibilitados de hacerlo.

Desde el inicio al cierre de los comicios, se extenderán los certificados en la Jefatura Departamental Gualeguaychú y todas las dependencias policiales del departamento Gualeguaychú.

Los motivos por el cual se extenderán los certificados son los siguientes: Encontrarse a más de quinientos kilómetros del lugar donde deban votar, por razones de salud justificadas con certificado médico, no coincidir los datos personales en el padrón electoral, no figurar en el padrón electoral y no poseer el documento nacional de identidad.