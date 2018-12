Racing fue más que Neptunia y se quedó con el festejo en el clásico

Los Académicos ganaron 78-66 jugando un muy buen partido defensivo, negando las posibilidades de su rival y repartiendo muy bien el goleo en ofensiva. Fabricius, Beltrán y Brian Díaz se destacaron dentro de un sólido trabajo de conjunto de Racing.

Daniel Serorena

En un clásico picante, caliente y con un marco sensacional en el Marangatú, Racing se quedó con el festejo al ganare con autoridad a Neptunia, en un partido que casi siempre se jugó al ritmo de Racing.

El equipo de Gastón Narbay impuso su idea de juego desde el vamos, defendiendo con intensidad y neutralizando todas las intenciones de Neptunia, tanto cuando quiso profundizar el juego para desnivelar con Sánchez y Grutzky, como también en e juego perimetral, con defensas cara a cara sobre Morel y Lado.

En ofensiva, Racing se pasó bien la pelota, pudo hacer diferencias con Fabricius y Bernardi en ataque, sacando una primera diferencia de 10-2 en los minutos iniciales.

A Neptunia le costó jugar el partido, no corrió la cancha, en el ataque estacionado le costó enormemente poder quebrar la férrea defensa académica, que a partir de ese juego defensivo fue armando su partido.

Siempre jugando como quiso Racing, el partido se desarrolló con los visitantes manejando el trámite, de la mano del Oso Díaz en la conducción y con un buen ingreso al partido de Emanuel Beltrán, para cerrar el cuarto inicial con ventaja de Racing 23-14.

En el segundo cuarto el partido perdió claridad, los dos equivocaron casi siempre la idea de cómo jugar el mismo y repartieron pérdidas, malas decisiones y además, la dupla arbitral colaboró con un par groseros errores para que el partido cayera notablemente en su nivel.

Neptunia quiso apostar al tandem Morel-Grutzky para poder achicar, pero siempre chocó contra la firme defensa de Racing, que negó la posibilidad de jugar pick and rol al base y al interno de los locales, que tuvieron que buscar soluciones or otro lado, algo de Schaff y Linares y muy poco de Lado. Racing, pese a perder muchos balones y pasar un largo tiempo sin convertir, se las ingenió para mantenerse al frente, jugando ofensivas largas y con un triplazo de Pennacino cuando se moría el segundo cuarto, se fue al descanso largo ganando 33-26.

En el tercer cuarto Neptunia salió convencido de que podía dar vuelta las cosas. Sin básquet, apostó al coraje de Linares y Grutzky para empujar del carro, bien acompañados por Frávega para incomodar por única vez en el juego a Racing. Cn un bombazo del Pollo Morel, los locales se pusieron a un doble 42-44 motivando un tiempo muerto de Gastón Narbay para frenar la arremetida de los Tricolores.

Cuando volvieron a jugar Racing respondió con sobriedad, mejoró su defensa, recuperó goleo con Bernardi y Beltrán y desde la conducción del Oso Díaz y el goleo de Fabricius reaccionó, metió un parcial 10-2 y cerró arriba el cuarto 58-48.

EN el último cuarto Neptunia volvió a buscar achicar, pero esta vez chocó de nuevo ante la solidez defensiva de Racing, que tuvo en Pennacino y Beltrán a dos guerreros bajo las tablas, además de aportar buenos números en el canasto de enfrente. Desde las manos del Oso Díaz, Racing encontró claridad para jugar los ataques y Fabricius lastimó seguido, para empezar a fortalecer la victoria de los académicos.

Neptunia luchó siempre, pero no alcanzó con el coraje de Grutzky, Sánchez y Linares para poder torcer el rumbo del partido. Racing lo cerró muy bien, ajustándose casi a la perfección a su plan de juego y con rendimientos altos desde lo colectivo para quedarse con todo el festejo.

FICHA

Neptunia 66

M. Morel 12

M. Lado 2

A. Díaz 0

A. Sánchez 11

F. Grutzky 15

M. Frávega 3

A. Pascual 5

J. Schaff 8

C. Linares 8

M. Drabble 0

DT: Francisco Garciarena

Racing Club 78

B. Díaz 17

T. Fabricius 18

M. Pennacino 11

D. Bernardi 12

P. Mander 6

C. Delgui 0

E. Beltrán 14

DT: Gastón Narbay

Estadio: Marangatú – Parciales: 14.23; 2-33; 48-58 – Árbitros: F. Giorello y M. Atance

RESULTADOS

Neptunia 66 – Racing Club 78

Ciclista 53 – Sp. San Salvador 73

Ferro SS 56 – Centro Bancario 67

Unión de Crespo 77 – ADEV 68

Luis Luciano 84 – Zaninetti 88

POSICIONES

Sp. San Salvador 18

Neptunia 15

Unión de Crespo 15

Racing Club 14

Centro Bancario 14

Zaninetti 14

Luis Luciano 13

Ciclista 12

ADEV 11

Ferro SS 9