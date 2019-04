Racing ganó un partido memorable y el campeón se definirá en quinto juego

En otro final tremendo, Racing se quedó con el cuarto partido 92-91 sobre Neptunia, que volvió a tener el tiro final para ganar el campeonato. Novello y Gauna fueron figuras excluyentes de los Académicos, que bancaron el cierre con los juveniles y forzaron el quinto partido.

Daniel Serorena

Ya no quedan adjetivos para calificar esta serie final que están regalando Racing y Neptunia. Los dos equipos se han encargado de mandar al diablo todo tipo de previsión y han jugado cuatro encuentros plagados de emociones, con definiciones cerradas, con Neptunia disponiendo dos veces del tiro final para coronarse campeón, pero el destino quiso que sea Racing el que festeje en los dos encuentros disputados en el Antonio Gusto y que la serie se defina en un quinto partido, que en principio será el sábado en cancha de Central.

Ayer Racing tuvo que correr de atrás, preso de sus nervios y dominado por un Neptunia casi brillante, los Académicos se vieron muy complicados en el primer cuarto. A diferencia de los juegos anteriores, Racing Estévez ni pudo encontrar con claridad a Novello en ofensiva y lo sintió, mientras que del otro lado, Neptunia jugó el mejor primer cuarto del torneo.

Firme en defensa, corriendo la cancha y con un altísimo porcentaje de eficacia en el tiro exterior, los de Garciarena le hicieron pagar carísimo a Racing todos sus errores. Con Linares ganando con su tiro abierto, bien acompañado por Grutzky y Sánchez en el juego interior y aprovechando las distracciones de Racing, los Tricolores se fueron despegando y cerraron un cuarto casi perfecto con ventaja de 27-14.

Racing estuvo incómodo, primeor en el juego, porque no tuvo claridad para atacar y dio enormes ventajas defensivas. También estuvo más pendiente de protestarle a los árbitros que en jugar el partido. Para peor, los pitos fallaron en un par de acciones y fueron cargando de faltas a algunos valores Académicos, lo que generó malestar en el equipo y también en la gente.



De todos modos, el comienzo del segundo cuarto mostró otro panorama para Racing, mejoró en parte su defensa, tuvo un buen ingreso de Emanuel Beltrán y encontró a Novello, parte fundamental de la historia. También se fue apagando Neptunia, que extrañó la habitual regularidad de Manuel Lado, vio como sus internos empezaban a perder los duelos ante los grandotes de Racing y de a poco el partido se emparejó.

Racing sabía que no podía dormir más la siesta y la reacción fue buena en el segundo cuarto, con Fabricius sumando en ofensiva, más Beltrán aportando desde los costados y Novello dominando el juego interior. Así fue achicando diferencias ante un rival que sintió mucho la falta de gol, careció de respuestas y en la última pelota del cuarto, un triple de Polilla Gauna mandó al descanso largo el partido con Racing arriba 48-47 ante la locura de su gente y el estupor de los de Neptunia, que no podían creer la forma en la que había cambiado el partido.

El tercer cuarto fue lo mejor de Racing, que se afianzó en el juego y llevó a Neptunia a cometer muchos errores. De la mano de Guna y Brian Díaz, más el aporte de Novello y Mander en la zona interior, Racing fue estirando la ventaja, aunque las malas noticias empezaron a llegar con la salida de Fabricius por faltas y con Mander, Díaz y Pennacino con cuatro.



Neptunia no pudo repetir ni por asomo lo bueno del primer cuarto, apenas tuvo un par de triples de Morel y el coraje de Kily Linares para salir al rescate, pero siempre en una situación de partido complicada, con poco aporte del juego interior y sin que Lado ni Pascual aporten soluciones ante el problema que le planteó Racing, que con un mejor juego y desnivelando por jerarquía individual, se fue al último descanso con ventaja de 13 (72-59).

El último cuarto fue para el infarto. Pese a mantenerse arriba, Racing perdió a Mander por faltas y casi enseguida, Beltrán cometió su segunda antideportiva, por lo que tuvo que dejar la cancha. Narbay apeló a los juveniles, primero Bruno Bentancourt y luego Federico Kreick para acompañar a Gauna, Novello y el Oso Díaz.

Neptunia se la jugó, si bien no fue del todo inteligente para atacar, pudo mejorar su defensa y con Morel y Linares como estandartes, se arrimó y empezó a ponerle emoción al partido. Racing perdió a Pennacino por faltas y luego el Oso Díaz siguió el mismo camino, ya cuando Neptunia atropellaba con decisión con el coraje de Linares y un triple de Schaff que pusieron el cierre al rojo vivo.

Un triple de Gauna le dio ventaja de 5 a Racing (85-80), pero Neptunia no se entregó, otro triple del Pollo Morel, dos libres de Sánchez y otro bombazo de Schaff lo dejaron con vida. En el cierre Racing fue Gauna, Novello y tres pibes, que aguantaron bien la presión, pero la pelota pasó por las manos de los dos más experimentados.

Gauna desde la línea amenazó con sentenciarlo, pero un triplazo de Linares puso las cosas 92-91 con 3 segundos por jugar. Neptunia presionó en la salida de Racing, Gauna la perdió y el último ataque fue de Neptunia. Increíblemente el Kily Linares falló abajo del aro y luego Novello le puso un tapón a Sánchez que todo Neptunia protestó como falta.

Lo ganó Racing con el corazón en la mano. Empujado por su gente, con el oficio de Gauna y la tremenda jerarquía de Novello, sumado a la frescura de los pibes de su cantera, los Académicos se mantienen vivos y forzaron un quinto partido.

Neptunia volvió a fallar el tiro para salir campeón y deberá revalidar su condición de candidato en un quinto partido en una final que va a quedar en la historia, la gane quien la gane.

FICHA

Racing Club 92

F. Gauna 17

B. Díaz 11

M. Pennacino 4

M. Novello 26

P. Mander 13

F. Kreick 0

M. Navone 0

T. Fabricius 9

E. Beltrán 12

M. Vela 0

B. Bentancourt 0

DT: Gastón Narbay

Neptunia 91

M. Lado 2

A. Pascual 0

C. Linares 28

F. Grutzky 14

A. Sánchez 12

M. Morel 19

F. Grattarola 0

J. Schaff 16

A. Díaz 0

DT: Francisco Garciarena

Estadio: Antonio Domingo Giusto – Parciales: 14-27; 48-47; 72-59 – Árbitros: G: Delsart, F. Giorello, D. Bernachi.