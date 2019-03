Racing no pudo sostener la diferencia y Unión se lo dio vuelta

Unión de Crespo venció 82-77 a Racing con una sensacional remontada en el segundo tiempo, luego de que los Académicos se vayan ganando 41-24 al descanso largo. Con Gieco y Folmer de figuras y con mucho coraje, Unión forzó un cuarto partido mañana.

Racing jugó un estupendo primer tiempo, principalmente en defensa, forzando tiros de Unión, haciendo equivocar al equipo de Crespo y con Matías Novello junto al Oso Díaz asumiendo el protagonismo en ofensiva. Un primer parcial 15-5 fue el primer indicio de lo que fue el primer tiempo, Racing controlando el partido, Unión buscando pero demasiado forzado en sus ataques, apenas un par de corridas de Gieco pero muy poco más como para poder complicar a Racing.

Con Novello dominando el juego, Racing cerró el parcial inicial con un triple del Oso Díaz para quedar 23-12 al cabo de los diez minutos iniciales.

En el segundo cuarto no varió casi nada, Racing supo jugar con paciencia ante la presión alta que ejercieron los locales. Con la claridad de Gauna y Díaz para conducir el balón y un estupendo ingreso al partido del santiagueño Emanuel Beltrán, Racing se fue acomodando y despegando en el marcador.

Beltrán se despachó con 14 puntos en el segundo cuarto y también fue importante para seguir fortaleciendo la defensa en su canasto, lo que fue el principal argumento de Racing, que neutralizó todos los intentos de Unión, que apenas pudo anotar con un par de incursiones de Haizne y una corrida de Francisco Folmer, pero sin poder desnivelar adentro con el capitán Juan Pablo Folmer ni con Javier Díaz, además de no convertir triples en el primer tiempo.

Racing no perdió nunca el control del juego ni se apartó de su plan de partido. Manejó bien la pelota, tuvo paciencia pese a algunas pérdidas forzadas por la presión de unión y con Beltrán imparable en ofensiva, bien acompañado por Mander, terminó cerrando el primer tiempo con ventaja de 41-24, generando aplausos en el puñado de hinchas que viajaron a alentar al equipo.

El segundo tiempo fue otra cosa. Unión se la jugó, presionó arriba y corrió la cancha para tratar de achicar y consiguió meter un parcial de 10-2 para empezar a generarle complicaciones a Racing, que perdió pelotas, estuvo incómodo ante la presión ejercida por el local, que con Gieco como abanderado de la remontada, achicó y se puso en partido.

A Racing le costó hundir la pelota sobre Novello y Mander, pese a que fueron quienes anotaron para poder mantener al frente a los Académicos, aunque ya dentro de un trámite de partido diferente. Unión siguió presionando, apareció en el goleo Juan Pablo Folmer y GIeco lastimó cada vez que fue hacía el canasto, para meter un tremendo parcial de 35-17 para terminar al frente 59-58 al cabo de un frenético tercer cuarto.

En el último parcial las cosas fueron parejas, Racing intentó volver a dominar pero tuvo problemas para atacar, no repitió lo muy bueno del primer tiempo y peleó el partid en lugar de jugarlo. Por el contrario, Unión se agrandó con la atropellada y siguió lastimando con Folmer y Gieco en ofensiva, más un par de triples de Robles y el empuje de Alan Cardozo en el juego interior.

Hasta que llegaron a un cierre parejo, un triple de Fabricius puso en carrera a Racing, Unión falló dos libre y cuando quedaban 35 segundos, Novello fue para adentro, lo pararon con falta pero el árbitro Giorello, a menos de dos metros de la jugada, no sancionó nada y en el final, Unión metió todos los libres que tiró por las dos técnicas a Novello y cerró el partido.

Racing pagó caro un segundo tiempo espantoso, ante un empeñoso equipo, que se jugó lo que tenía y la apuesta le salió bien. Mañana en el cuarto choque será otra historia Racing deberá recuperar su juego para poder cerrar la serie y meterse en la final, mientras que Unión irá por la paridad para llevar todo a un quinto partido.

FICHA

Unión de Crespo 82

M. Robles 10

F. Morales 4

R. Gieco 23

A. Cardozo 6

J. Folmer 16

F. Folmer 5

A. Castro 2

A. Cardoso 2

A. Hainze 9

J. Díaz 3

DT: Marcos Percara

Racing Club 77

F. Gauna 4

B. Bíaz 13

T. Fabricius 7

M. Novello 25

P. Mander 9

M. Pennacino 0

E. Beltrán 18

DT: Gastón Narbay

Estadio: Unión de Crespo – Parciales: 12-23: 24-41: 59-58 – Árbitros: Barón, Giorello y Cáceres