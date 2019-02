Racing perdió con Ciclista y viaja obligado a Paraná

Los dirigidos por Gastón Narbay no jugaron un buen partido y cayeron ante Ciclista de Paraná por 88 a 80 en el duelo correspondiente al primer juego de playoff de la Liga Entrerriana.

El arranque del juego encontró a Racing incómodo con el balón. Con varios errores en ofensiva, producto de una marca intensa de Ciclista, el local perdió algunas pelotas que terminaron en rápidas conversiones de la visita que sacó ventajas desde el inicio. Los dirigidos por Narbay apostaron al juego de la pintura, apuntando al poco recambio de la visita en ese sector y al buen resultado que le dio la presencia de Pablo Mander en cancha, para que Racing achique distancia. Pero en el cierre del cuarto, los errores en ofensiva volvieron a aparecer y le permitieron a Ciclista cerrar el primer chico en ventaja 20-18.

En el segundo cuarto, el local no pudo modificar su porcentaje de pelotas perdidas, volvió a equivocar el camino y abusó de la pelota a la pintura, situación que aprovecho Ciclista que en poco más de un minuto de juego sacó 8 puntos de ventaja. Racing reaccionó desde la individualidad de Novello, quien se las arregló tanto en la pintura como en el perímetro para mantener al verde en juego con 10 puntos en el cuarto. En el cierre Ciclista estuvo errático en ofensiva y Racing lo aprovechó para igualar el tanteador en 34 antes del descanso largo.

El tercer cuarto demostró que las imperfecciones de Racing en ofensiva no eran algo pasajero. Sin juego colectivo, y con errores a la hora de tomar decisiones, los dirigidos por Gastón Narbay no la pasaban bien en el juego. Ciclista, por su parte, aprovechó el desconcierto del local y con un buen pasaje en ofensiva, repartiendo puntos, tomó una pequeña ventaja en el marcador. Pero Racing no bajó los brazos y de la mano de un Gauna inspirado volvió a igualar el marcador. Ambos se cargaron rápidos de falta y el cuarto se decidió desde la línea, dónde la visita estuvo más precisa y cerró el chico 65-59 arriba.

El cuarto final Ciclista arrancó con una alta intensidad en ofensiva, robando pelotas y corriendo la cancha para sacar 11 puntos de ventaja cuando recién se jugaban 2 minutos del parcial. Racing tuvo que correr de atrás, incluso llegó a achicar la diferencia a 2 con un parcial de 11-2 producto de un buen papel de Gauna y secundado por Fabricius y Beltrán. Pero en el mejor momento una serie de infracciones técnicas y antideportivas en perjuicio de los académicos sepultaron las esperanzas en el Giusto. Ciclista cerró el juego de buena manera, haciendo correr el reloj y obligando a Racing a tomar tiros forzados.

Derrota importante para Racing que deberá jugar bajo presión el próximo domingo, obligado a ganar para seguir con vida en la Liga Provincial.

SÍNTESIS

Racing Club 80

F. Gauna 17, B. Díaz 6; M. Penaccino 4, M. Novello 22, P. Mander 16 (FI); T. Fabricius 9, E. Beltrán 6. DT: Gastón Narbay

Ciclista 88

F. Pividori 11, P. Bogado 18, A. Padilla 4, E. Cassano 4, F. Bogado 20(FI); E. Passadore 7, L. Pividori 3, F. Varela 4, F. Frávega 4, A. Irigoytia 5, N. García 4. DT: Mariano Passadore

Estadio: Antonio Giusto – Parciales: 16-18; 34-34; 59-65 – Árbitros: R. Barón y L. Moreno