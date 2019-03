Racing se juega todo ante Unión de Crespo por un lugar en la final

En el quinto choque de la serie semifinal, los Académicos irán por la victoria que lo depositen en la final donde espera Neptunia.

Racing buscará dar el paso que necesita para meterse en la final de la Liga Entrerriana, recibiendo desde las 21.30 a Unión de Crespo en el quinto juego de una serie semifinal que lo tuvo como protagonista ganando con claridad los dos primeros juegos, aunque cuando le tocó ir de visitante a cerrar la llave, mostró algunas lagunas que le terminaron costando caro y Unión, con mucho coraje y pasajes de buen juego, logró quedarse con las victorias que necesitaba para mandar la serie un quinto partido.

En los dos juegos que se disputaron en el Antonio Giusto, Racing fue un claro dominador, estuvo cerca de los 100 puntos en ambos juegos y marcó diferencias también defensivamente, especialmente del segundo cuarto en adelante, cuando pudo marcar diferencias, primero en su tablero y luego en el de enfrente.

Distinto fue el panorama en Crespo. En el tercer juego Racing jugó un brillante primer tiempo y sacó 17 puntos de luz, pero no logró sostener el ritmo que impusieron los locales en el tercer cuarto, dejaron crecer a Unión y terminó pagándolo caro, porque los dirigidos por Marcos Percara se sintieron cómodos y jugaron de buena forma para quedarse con el partido. Un planteo similar utilizó Unión en el cuarto choque, sacó diferencias en el segundo y tercer cuarto, Racing reaccionó pero no fue suficiente para poder cerrar la serie.

Está claro que los dirigidos por Gastón Narbay buscarán prevalecer desde la experiencia de sus jugadores, tanto en el perímetro como especialmente en el juego interior. Novello, Bernardi y Mander son piezas claves en el andamiaje académico para poder desnivelar, mientras que el trabajo de Brian Díaz, Gauna y Fabricius en el perímetro será clave en dos aspectos, por un lado, buscando frenar el ímpetu y el vértigo que le pone Unión a los partidos y en ofensiva, para aportar el goleo a distancia que siempre caracterizó a este equipo de Racing.

Las cartas están sobre la mesa. Racing buscará no pasar sobresaltos y hacer valer la jerarquía individual de su equipo. Unión, sin nada que perder, irá por un nuevo batacazo y tratará de aguarle el festejo a Racing, para llegar a la final en la que espera Neptunia, clasificado desde el domingo pasado.