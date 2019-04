Racing se quedó con un dramático partido, estiró la serie y sigue vivo

En un partido para el infarto, Racing derrotó a Neptunia 81-79 en un cierre que tuvo de todo. Luego de dominar el primer tiempo, los Académicos bajaron su rendimiento, Neptunia se puso en partido y tuvo todo para ganarlo, pero una decisiva aparición de Matías Novello permitió el triunfo de Racing.

Daniel Serorena

Dramático, apasionante, infartante. Todos los adjetivos que quieran colocarse, valen para describir lo que fue el partido de anoche entre Racing y Neptunia. De entrada hay que decir que hubo un clima hermoso, de final. Con as tribunas completas, gente tratando de colarse por los rincones para poder apreciar el juego y dos hinchadas que alentaron en todo momento, regalando otra noche magnífica.

Hubo de todo, un Racing dominante en el primer tiempo, con una gran defensa colectiva y Matías Novello en “modo on”, dominando el juego interior y llevando de la mano a su equipo.

También hubo una reacción de Neptunia en base a coraje, a empuje y con Schaff, Lado y Morel decisivos para la arremetida que le dio vida y para pasar al frente y quedar a tiro de campeonato.

Hubo pitazos polémicos, decisiones ambiguas de los árbitros que motivaron quejas de unos y otros, pero sobre todo, hubo un tremendo partido de básquet que terminó volcándose a favor de Racing 81-79 con un cierre que muchos no podrán olvidar.

Racing jugó un gran primer tiempo, principalmente desde la defensa colectiva, neutralizando el juego de Neptunia y cortando las vías de gol del equipo de Garciarena, con buenos trabajos de Novello sobre Grutzky y el Oso Díaz sobre Morel. En ofensiva, Racing hundió la bola para que Novello se encargue del resto. Y el 10 respondió con un partido de alta gama, dominando en ofensiva, ganando siempre que fue para adentro y también con un interesante aporte de Mander y el Oso Díaz.



Tras un primer cuarto favorable a Racing 20-17, lo mejor de los locales se vio en el segundo parcial, siempre con la defensa como principal bastión y repartiendo el goleo en forma inteligente en ataque, Aparecieron Gauna y Bernardi con tiros a distancia, también el Oso Díaz ganando en sus penetraciones y Mander acompañando desde el juego interior a un Novello decisivo, que anotó 20 puntos, pero que principalmente, fue el referente del equipo.

Neptunia estuvo desconocido, sin poder desnivelar en la pintura con Sánchez y Grutzky, solamente lastimó cuando corrió las ofensivas con Lado y Linares, además de un interesante ingreso de Schaff, pero siempre viéndose superado por Racing, que hizo mejor las cosas y clavó un notable parcial 28-16 para llegar al descanso largo con ventaja de 48-33.

En el arranque del tercer cuarto se notó la intención de Neptunia de volver a jugar rápido y una interesante mejoría en defensa de los de Garciarena, que cerraron los caminos de Racing, controlaron mejor a Novello y propusieron un juego más físico que le dio resultado. En ofensiva fue determinante Schaff, ganando en el juego interior por velocidad y asociándose bien con el Pollo Morel para encabezar la remontada, que tuvo también un aporte de Sánchez en el juego interior y de Linares con un par de corridas.

Neptunia achicó y puso en riesgo a Racing, que con dos conversiones seguidas del Oso Díaz encontró algo de luz para entrar 9 arriba al último cuarto (65-56).

Todo lo que insinuó Neptunia en el tercer cuarto lo pudo plasmar en el arranque del cuarto final. De la mano de Lado y con Schaff dominando en ofensiva, los Tricolores metieron un parcial de 8-0 que los colocó a tiro.

Racing sufrió el juego, Novello no pudo desnivelar y las respuestas del resto no aparecieron. Ya sin Mander, prematuramente afuera por faltas, las esperanzas académicas se sostuvieron en el coraje de Gauna y el Oso Díaz, pero fundamentalmente en la enorme jerarquía del Loco Novello, que recuperó confianza y volvió a convertirse en el líder del equipo.

Alternando el goleo llegaron a dos minutos finales para el infarto. Neptunia tuvo para escaparse con una pelota que Schaff quiso enterrar y terminó fallando cuando quedaba 1.20, Racing reaccionó con Novello adentro y se puso en partido.

En el minuto final pasó de todo, un triplazo de Manuel Lado le dio ventaja de 3 a Neptunia (79-76) pero Novello achicó con dos libres. Neptunia repuso con 27 segundos, Morel perdió la pelota y en la jugada siguiente, Novello recibió falta de Linares, que increíblemente sancionaron como antideportiva. Con 11 segundos por jugar, Novello encestó un libre y en la pelota siguiente, Gauna asistió al goleador que metió el doble del triunfo. Tuvo para ganarlo Neptunia pero el triple de Lado pegó en el aro y el festejo fue todo académico.

Lo ganó Racing con el corazón en la mano, lo tuvo Neptunia pero esta vez no lo cerró bien. La serie está 2-1 para los Tricolores que el domingo irán por el triunfo que les falta para coronarse campeones, mientras que Racing, con sufrimiento y sin guardarse nada, tendrá la chance de equilibrar las cosas y llevar todo a un quinto partido.

FICHA

Racing Club 81

F. Gauna 7

B. Díaz 19

M, Pennacino 0

M. Novello 40

P. Mander 9

T. Fabricius 2

D. Bernardi 4

DT: Gastón Narbay

Neptunia 79

M. Lado 15

A. Pascual 5

C. Linares 11

A. Sánchez 11

F. Grutzky 8

M. Morel 11

F: Grattarola 0

J. Schaff 18

A. Díaz 0

DT: Francisco Garciarena

Estadio: Antonio Domingo Giusto – Parciales: 20-17; 48-33; 65-56 – Árbitros: J. Mendoza, R. Barón y E. Corradini

TEXTUALES

“Teníamos que dejar todo, no podíamos permitirnos dejar pasar esta oportunidad. Jugamos un buen primer tiempo, hicimos lo que teníamos que hacer, pero Neptunia reaccionó bien y a nosotros se nos cerró el aro. En el cierre dejamos todo, recuperamos una pelota clave y entraron las que tenían que entrar para que podamos alargar la serie. No estamos muertos, tenemos mucho para seguir dejando en la cancha”.

Matías Novello (Racing – 40 puntos)

“Sacamos coraje, no nos entregamos y pudimos ganar un partido durísimo, ante un rival que se nos vino encima y nos puso contra las cuerdas. El verdadero Racing es el del primer tiempo, si jugamos así, tenemos más chances de ganar, pero enfrente hay un rival que sabe jugar, que tiene lo suyo y nos supo complicar”.

Brian Díaz (Racing – 19 puntos)

“Me quedo con bronca porque hubo algunas acciones en las que entiendo que nos perjudicaron, pero no puedo reprocharle nada al equipo. Recuperamos una desventaja importante, supimos reaccionar y tuvimos coraje para ira buscarlo. Racing jugó mejor el primer tiempo, nos dominó y sacó buena diferencia, pero apostamos a poder correr y peleamos todas las pelotas para colocarnos en partido. No creo que la derrota influya negativamente en lo anímico porque el equipo tiene bien claro lo que quiere, el domingo volveremos a intentarlo”.

Francisco Garciarena (DT de Neptunia)