Racing y Neptunia juegan sus cartas a ganador en Crespo y Villaguay

Esta noche, desde las 21, los equipos de la ciudad saldrán a ganar y definir la serie, están arriba 2 a 1, en el cuarto juego de la instancia de play off. En caso de ganar, definirán la llave de semifinales y sellarán el pasaporte a la gran final.

En Neptunia todavía no pueden creer como se les escapó el tercer juego en el centro de la provincia ante Adev que lo derrotó el viernes 75 a 72. Hoy será otra historia y en club de Calle Urquiza el único pensamiento es ganar y pasar a la final, sin la necesidad de tener que jugar un quinto y decisivo juego en el José María Bértora. Para eso deberán controlar a Alem, tratar de que no lastime desde posiciones externos, y que el “Pipa” Ghirardi y el “Negro” Gómez no impongan condiciones con su oficio e innegable jerarquía. El plantel dirigido por Francisco Garciarena, cuenta, posición por posición, con jugadores de jerarquía y oficio en este tipo de encuentros.

Por su parte, Racing se presenta en Crespo, donde todo, el viernes, por la noche, marchaba sobre carriles hasta el tercer cuarto, chico en el que “El Cervecero” metió un parcial de 35-17 de la mano del ex Racing Rodrigo Gieco y Juan Folmer. La Academia saldrá a quemar las naves en la Capital Nacional de la Avicultura. Al igual que Neptunia, más allá de la ventaja de localía, no quiere saber nada con un quinto juego, menos ante Unión de Crespo que viene de eliminar a Sportivo San Salvador.