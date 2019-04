Racing y Neptunia protagonizan el cuarto juego de la serie final

Esta noche, desde las 21, en el Antonio Giusto, Racing y Neptunia disputarán el cuarto capítulo de la serie final de la Liga Provincial. El “Tricolor” está arriba 2 a 1. En el caso de ganar Neptunia se coronará campeón. Racing tiene que vencer para forzar un quinto y decisivo partido.

Para el dueño de casa es prácticamente a todo o nada. Todo es sumar una nueva victoria, igualar la llave final en dos y estirar una serie apasionante a un quinto juego. Neptunia sabe que le quedan dos cartuchos. Uno el que se juega hoy, y un segundo en el hipotético caso de un desempate. Está claro que Francisco Garciarena (DT) y jugadores quieren cerrar la serie esta noche. No piensan en un quinto encuentro, palabra que no suena bien en los de Calle Urquiza, tras las finales perdidas ante BH y Olimpia de Paraná.

A diferencia de los dos primeros encuentros el tiempo de descanso fue menor entre uno y otro juego. También la recuperación. Habrá que ver, entonces, como incide en el físico de los jugadores el desgaste de la batalla del viernes. Particularmente en Racing donde Matías Novello jugó 39 de los 40 minutos de juego. El pivote marcó 40 puntos y terminó extenuado, al igual que Gauna y Díaz, los jugadores más experimentados en La Academia. Neptunia rotó más al plantel y reguló los tiempos en cancha.

Cuarto juego con dos equipos muy parejos y un clima que se prevé será tenso, luego del cierre del viernes en donde hubo algunos cruces verbales que tuvieron como protagonistas a Brian Díaz (Racing) y Abel Pascual (Neptunia).

Todo indica que el elenco de Gastón Narbay volverá a apostar a Matías Novello, jugador que en la pintura gana por potencia y técnica. Pese a que le cambiaron la marca, Matías cargó de faltas a quienes intentaron detenerlo ganó una y otra vez en la pintura hasta llegar a la friolera de 40 puntos. El máximo artillero de Racing, entrevistado por ElDía, señaló que “cuando se obtiene una ventaja de quince puntos, en relación al primer tiempo del tercer juego, no hay que bajar los brazos, no confiarse en la diferencia, porque Neptunia es un equipo muy duro y nunca se va a rendir. Y si logramos, por el juego de esta noche, quebrarlo tenemos que seguir quebrándolo y de esa manera no llegar a un final tan ajustado en donde puede pasar cualquier cosa”.

Razones no le faltan a Novello. Las dos primeras finales, Neptunia las cerró muy bien; mientras que en la tercera, el “Tricolor” tuvo dos ocasiones para ganarlo y falló, más allá del error arbitral de pitarle un antideportivo a Linares que a nuestro criterio no existió. En la primera falla, Jorge Schaff se pasó de revoluciones al querer volcar una pelota en lo que era una canasta fácil. Se colgó del aro y terminó marrando un doble que le costaría muy caro a su equipo. El segundo error lo protagonizó un jugador con mucha experiencia. La referencia es para Maximiliano Morel Phol, base al que le dejaron subir la bola en los segundos finales. Se confió, Fabricius se la robó y terminó en el doble de Novello.

En definitiva los dos se confiaron en momentos claves. Racing con la diferencia de quince tantos, Neptunia en dos jugadas en las que no se pueden fallar, máxime con segundos por jugar y con una diferencia, a su favor, exigua en el tablero.

Seguramente los dos cuerpos técnicos habrán trabajado en la concentración, en la actitud para jugar cada pelota y en cuidarse de las faltas que en los cierres terminan pesando.

Gauna, jugador clave por experiencia, oficio y liderazgo en la cancha y fuera del rectángulo, opinó que en el “encuentro de esta noche no creo que vuelva a darse una diferencia de quince tantos”.

Indicó que en estos juegos no “hay que guardarse nada, ir para adelante, y gritarnos si es necesario”.

A cancha llena

Se jugará el cuarto partido de la serie. El sexto hombre también jugará su partido en el duelo de hinchadas.