Racing y Neptunia van por un triunfo para clasificar a la final

Los dos equipos de la ciudad tienen ventaja 2-0 en sus series de semifinales. Hoy como visitante, Racing en Crespo y Neptunia en Villaguay buscarán cerrar las llaves y asegurarse el pasaje a la final.

Racing y Neptunia tendrán esta noche una oportunidad histórica para cerrar las series semifinales y alcanzar la final de la Liga Entrerriana. Luego de haber ganado con claridad los dos primeros juegos, ambos equipos de Gualeguaychú llegan como favoritos a poder cerrar las series, aunque del otro lado tendrán rivales dispuestos a alargar las mismas y forzar cuartos juegos el domingo.

Racing viene de dos muy buenas presentaciones ante Unión de Crespo, en las cuales mostró todo su poderío ofensivo, anotando casi 100 puntos en los juegos y dejando sin respuestas a Unión de Crespo, que pese a jugar buenos primeros cuartos en ambos partidos, fue cediendo ante el dominio que ejerció Racing en los dos tableros. Hubo también una considerable mejoría en la defensa de Racing, que pudo fortalecer su canasto con un gran trabajo de Pablo Mander y Matías Novello, además de cortarle los circuitos al perímetro de Unión, especialmente impidiendo las corridas de Rodrigo Gieco.

La responsabilidad de extender la serie será de Unión, que no tiene otra alternativa que ganarle a Racing para forzar un cuarto juego el domingo. Los dirigidos por Marcos Percara buscarán hacerse fuertes en su cancha, tal como ocurrió en la serie ante Sportivo San Salvador para darle mayor suspenso a la serie.

Del lado de Neptunia, viaja a Villaguay con la misma ilusión de Racing, esperanzado en poder ganar para acceder a su tercera final en cuatro temporadas. Los de Francisco Garciarena ganaron con claridad los dos primeros juegos, con una muy buena defensa, que neutralizó el juego ofensivo de ADEV y le bajó considerablemente el goleo.

Neptunia se ha mostrado a lo largo de los playoff como un equipo sólido, fortalecido en su juego colectivo, que ha tenido un sostenido crecimiento con el paso del torneo. Desde la experiencia de Maxi Morel en la conducción, con un gran trabajo de Manuel Lado y una dupla interior desnivelante como la de Facundo Grutzky y Agustín Sánchez, los Tricolores han dado los pasos correctos en la postemporada. Además, Cristian Linares, Abel Pascual, Federico Grattarola y Jorge Schaff han sumado buenos minutos en la rotación del equipo.

ADEV no mostró lo mismo que lo llevó al tercer lugar de la fase regular, le costó entrar en partido y no pudo quebrar a la sólida defensa de Neptunia. El equipo de Bruno Chareun necesitará un cambio importante en su juego, principalmente en ofensiva, donde tuvo bajos porcentajes y no encontró a sus jugadores claves, especialmente Leandro Alem y Juan Gómez, dos puntos altos en el habitual rendimiento del equipo.