¿Reanimaron a Luis Miguel tras una noche de descontrol en Buenos Aires?

Según contó el periodista Luis Ventura, al cantante “se le fue la mano con los excesos” y tuvo que ser reanimado en el baño.

El paso de Luis Miguel por el escenario del Campo Argentino de Polo despertó el fanatismo y fuertes críticas, pero al parecer “Micky” hizo mucho más que cantar en Buenos Aires. Según confirmó Luis Ventura en “Involucrados”, el cantante salió todos los días hasta altas horas de la madrugada. Y la última noche terminó todo mal.

“El jacuzzi estaba desbordado. Lo llevaron al baño para tratar de reanimarlo, ya que prácticamente no tenía conocimiento -sostuvo Ventura-. Empezó a tener taquicardia y problemas respiratorios. Se tenía que haber ido el miércoles, pero se va hoy (por ayer) para recomponerlo”.

Por su parte, Mariano Iúdica contó que el personal del hotel se encontró con un escenario “dantesco”. “Entraron a la habitación y estaba todo inundado y él mal”.

Acerca de los rumores que indican que habría pasado la noche con Karina Jelinek, el periodista de espectáculos amplió: “Todo comienza cuando desaparece su novia Molly (la pareja de Luis Miguel). En esa madrugada llega Karina Jelinek con una amiga, no sé si ella participó o no, pero esa noche hubo multi sexo. Karina me dice que se fue a las 2 y media de la mañana, sin verlo. Pero a mí me dicen que nunca la vieron salir”.

Los escándalos que rodearon a la estadía de “El sol de México” son interminables. Tanto en su show en Córdoba como en sus dos presentaciones en Buenos aires, se critica su mala predisposición, los enojos con el sonido, al punto que pateó un parlante, y la falta de interacción con el público. También se escuchó que su imitador, Andrés Rey, podría haber sido reemplazado en el escenario.